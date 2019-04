La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Hockey sobre césped:

La Primera Caballeros también perdió en su debut







Fue por un exagerado 9-0 ante MDQ Mar Del Plata en Campana. El pasado domingo, por la primera fecha de la Zona 2 del torneo de Primera División B de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, comenzó la acción para el equipo masculino del Campana Boat Club, que como local en la cancha "Héctor Tallón" cayó 9-0 ante MDQ Mar del Plata, uno de los equipos más fuertes de la divisional. El resultado final fue exagerado: seis de los goles fueron convertidos en el último período. Hasta ese momento, las acciones habían sido parejas y así lo prueban los resultados parciales: el primer cuarto terminó 1-0, el segundo, 3-0; y en el tercero no hubo anotaciones. Pero en el cuarto, cuando las diferencias físicas se notaron con claridad, vino la lluvia de goles del equipo costero. Los goles de la visita los convirtieron Rodrigo Torres (3), Rodrigo Fernández (2), Emanuel Eciolaza, Valentín Abal, Santiago Puglisi y Julián Rodríguez. La alineación inicial del CBC estuvo conformada por Facundo López; Omar Rodríguez, Mauro Martínez, Diego Recalde, Damián Pupo, Mariano Mercuri, Felipe Fernández Hulten, Milton Orellana, Alcides Godoy, Daniel Contreras y Emiliano Verchan. El hecho más positivo de la jornada fue el debut de Felipe Fernández Hulten: "Pipi" es un promisorio juvenil de la cantera del club que el domingo dio su primer paso en Primera División. Esta fecha inaugural de la Primera B2 se completó con los siguientes resultados: Santa Bárbara ´´B´´ 3-2 SITAS; San Fernando "B" 2-1 Luján RC; SAGLZ 2-3 Ducilo ´´B´´; y Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 2-0 Racing Club de Avellaneda. En la jornada del domingo también debutaron las otras dos categorías masculinas del CBC: la Intermedia perdió 12 a 0, mientras que la Sexta División cayó 5-2 (goles de Santino Faggioli e Ignacio Lurbe para el CBC). La segunda fecha del certamen se jugará este domingo y tendrá los siguientes encuentros: San Fernando ´´B´´ vs. Campana Boat Club; Luján RC vs. E.F.I. Lobos; Racing Club vs. SAGLZ; Ducilo ´´B´´ vs. Buenos Aires Christian School; y S.I.T.A.S. vs. MDQ Mar Del Plata. Quedará libre Santa Bárbara "B".

LOS CABALLEROS JUGARON EL DOMINGO Y TAMBIÉN FUERON LOCALES.



