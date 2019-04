La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 05/abr/2019 Básquet:

Liga Junior; Tercera victoria consecutiva del CCC







Por la Liga Provincial Sub 19, el Tricolor venció 83-78 como visitante a Gimnasia de Pergamino y se mantiene como único líder de la Zona Norte "A". Por la tercera fecha de la Zona Norte "A" de la Liga Provincial de Clubes Sub 19, Ciudad de Campana derrotó 83-78 como visitante a Gimnasia de Pergamino y de esa manera cosecharon su tercer éxito en tres presentaciones. Así, los chicos Tricolores son los únicos invictos y líderes de su grupo. En esta oportunidad, el CCC debió remontar un juego que le comenzó siendo adverso en el primer cuarto (14-22). Y lo hizo con buenos parciales en el segundo (21-13) y tercer (26-19) período para encaminarse así a la victoria final. Entre los dirigidos por Sebastián Silva se destacaron Agustín Hernández (21 puntos), Joaquín Aguilar (20) y Emilio Polese (19). También sumaron Lucio Cadelli (12), Máximo Fritzler (8) y Agustín Ailloud (3). Mientras que el goleador del partido fue Mateo Pérez, autor de 28 puntos para el elenco de Pergamino. Por esta tercera fecha de la Zona Norte "A" también jugaron: Platense de La Plata 86-56 Central Buenos Aires de Zárate; y Somisa de San Nicolás 60-74 Universal de La Plata. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (3-0), 6 puntos; 2) Universal (2-1), 5 puntos; 3) Platense, Somisa, Central Buenos Aires y Gimnasia de Pergamino (1-2), 4 puntos. Este fin de semana, la Liga Junior no tendrá actividad porque se está disputado el Provincial Sub 17 en Bahía Blanca, donde la Selección de la ABZC cuenta con un representante del CCC: el alero Emilio Polese. ZONAL SUB 15. En tanto, el próximo fin de semana (14 y 15 de abril) se disputará el Zonal Sub 15 entre Zárate-Campana, Pergamino y San Nicolás. Entre los 12 seleccionados por la ABZC para disputar este certamen está Santiago Pacheco, jugador del Club Ciudad de Campana.



JOAQUÍN AGUILAR SUMÓ 20 PUNTOS EN PERGAMINO.



