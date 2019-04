La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Más vecinos se sumaron al "ruidazo" contra los Tarifazos







Este viernes los manifestantes se contaban por decenas. Recorrieron la Rocca y terminaron frente al Palacio Municipal, donde cuestionaron las políticas tanto de Macri como de Abella. "Campana se ha despertado", lanzó Roberto Muriega, uno de los referentes de los "ruidazos" en la ciudad, antes de que se terminara el de ayer que, si bien no fue masivo, significó un incremento importante en el número de manifestantes contra los tarifazos y las políticas económicas adoptadas por el gobierno nacional. La columna de protestantes comenzó a concentrarse pasada las 18.30 y una hora después partió desde la plaza Eduardo Costa para desfilar por la avenida Rocca. A su paso, cosechó la adhesión de no pocos comerciantes y vecinos de compras. Finalmente, concluyó frente a la explanada del Palacio Municipal, donde varios oradores tomaron la palabra. "Nos hemos sumado porque (al tarifazo) lo estamos sufriendo en carne propia", expresó Oscar Villarreal, secretario general de la UOCRA Campana, aunque ayer se encargó de aclarar que participaba de la marcha "como un vecino más". "Estoy convencido que cuando un sistema empieza a tener preocupación por el primer mundo y a olvidarse del país puertas adentro, perjudica al ciudadano, al trabajador, a los pobres, por supuesto a los jubilados, a la salud y a la educación, y tenemos una sola alternativa: la unidad", expresó el líder sindical, que 24 horas antes había encabezado una masiva movilización de su gremio exigiendo el despliegue de obras de envergadura que generen puestos de trabajo. Otra sindicalista en tomar la palabra fue Lía Fernández, titular de Suteba Campana. "El país está muy mal y los trabajadores vemos un futuro muy negro", aseguró Fernández, situación de la que culpó a "este gobierno neoliberal que trabaja para las grandes corporaciones". "El trabajador, el despedido o el suspendido todos los días sufre algo en contra. Creemos que para ganarle a este gobierno hay que salir a la calle. En cada injusticia, no importa contra quién, si es un trabajador portuario, de la UOCRA, si es un químico o un maestro: tenemos que estar juntos en la calle para demostrarle a Macri, Vidal y Abella que no es la realidad que ellos pintan. Estamos como en el Titanic: ellos tocan la orquesta y nosotros nos vamos hundiendo", comparó la docente.La columna de manifestantes del ruidazo de este viernes fue heterogénea: había trabajadores de mameluco, maestros, jóvenes, mujeres, jubilados, concejales y militantes políticos. Destacaba la presencia de un número importante de los ediles de Unidad Ciudadana, entre ellos Rubén Romano. No hubo acompañamiento de otras bancadas. "Estamos acá en contra de los tarifazos y porque esto no da para más. Ya no podemos vivir ni siquiera los que tenemos trabajo. Y también vinimos por empatía con otros que están peor que nosotros. Esto se viene abajo, es un gobierno de entrega, es una realidad insostenible", afirmó Viviana, quien no quiso dar su apellido por temor a represalias en su trabajo. Al lado, una amiga suya tenía en sus manos una pancarta con la consigna "Abella es Macri" escrita. "La bajada de línea política es exactamente la misma", aseveró al respecto la mujer. A pocos metros, María Rocca acompañaba el ritmo de las batucadas con el choque de sus palmas. Profesora de yoga, manifestó que el gobierno "nos está ahogando con el aumento de tarifas y alimentos" y cuestionó "que el sueldo no alcance". "Le ponés toda la onda para llegar a fin de mes, pero esto ya no se soporta. Yo envío a mis hijos a la escuela pública y así y todo me cuesta juntar para el material", reconoció la vecina, quien lamentó vivir en una realidad de "incertidumbre total" frente a los constantes aumentos. "Llega el momento en que se empodere la ciudadanía y decir hasta acá llegamos", avisó la vecina, antes de seguir haciendo ruido.

