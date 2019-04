Ocurrió ayer por la madrugada en el punto de acceso a Campana de la ruta 6. Pasajeros fueron trasladados al Hospital. Un triple choque entre pesados se registró durante la madrugada de ayer en la Ruta 6 mano a Campana. Fue protagonizado por un Mercedes Benz, un micro de la empresa Chevallier y otro de Claudio Bus. Según trascendió, el Chevallier primero se incrustó en el acoplado del camión y luego la unidad de Claudio Bus hizo lo propio con el vehículo de La Nueva Metropol. Algunos pasajeros debieron ser trasladados por el SAME hacia el Hospital Municipal San José, aunque en principio ninguno de ellos revestía heridas de gravedad. El acoplado del camión se metió casi un metro dentro de la cabina del Chevallier. El parabrisas quedó totalmente destruido. En el lugar se aseguraba que el camión subía el puente de la rotonda de acceso a Campana a baja velocidad, lo que ocasionó que el Chevallier no pudiera frenar a tiempo. Del operativo de emergencia también participaron Bomberos Voluntarios y dos unidades móviles del Comando Patrulla.





Los daños de la combi también fueron significativos.





El frente del Chevallier quedó prácticamente destruido tras colisionar contra el acoplado del camión.





En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, médicos del SAME y policías del Comando Patrulla. #Dato VIDEO [hilo] el acoplado quedó dentro del colectivo casi un metro, los pasajeros bajaron por el frente donde se rompió el parabrisas. Según discutían las partes, el camión 1114 iba subiendo muy lento, a la par iba otro camión, no le dió tiempo a frenar, al de atrás tampoco pic.twitter.com/IF1PkjX50e — Daniel Trila (@dantrila) 5 de abril de 2019

Choque en fila de gigantes; entre un camión y dos colectivos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: