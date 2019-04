La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Primera D:

LA 25ª ARRANCÓ AYER Con dos partidos, ayer viernes se puso en marcha la 25ª fecha del campeonato de la Primera D. Central Ballester (12º con 25 puntos) superó 1-0 como visitante a Atlas (6º con 34) y todavía se mantiene con posibilidades de llegar al Reducido. En tanto, Claypole (5º con 35) igualó sin goles como local frente a Argentino de Rosario (4º con 36). La programación continuará hoy con Juventud Unida vs Puerto Nuevo. Mañana domingo se medirán Deportivo Paraguayo vs Lugano y Real Pilar vs Yupanqui. Mientras que Muñiz vs Defensores de Cambaceres jugarán el lunes y Centro Español vs Liniers lo harán el martes. El Auriazul necesita volver a sumar para tratar de afianzar su posición en zona de clasificación al Reducido. El partido comienza a las 11 de la mañana. En la mañana de este sábado, por la 25ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo en esta recta final de temporada en busca de asegurar su clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Será desde las 11.00, cuando enfrente como visitante a Juventud Unida, otro equipo que persigue el mismo objetivo que el Auriazul. De hecho, actualmente ambos comparten el 7º puesto con 30 puntos, aunque el Lobo todavía no quedó libre. El equipo de nuestra ciudad atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas y de cuatro fechas sin sumar (quedó libre en la 23ª), por lo que necesita con urgencia volver a la senda positiva. Claro está: si es con victoria, mucho mejor. Es que en estas últimas jornadas, tanto Yupanqui (10º con 28 puntos) como Centro Español (11º con 27) se le han arrimado en esta pelea por llegar al Reducido. Para este encuentro, el DT Carlos Pereyra podrá volver a contar con Rodrigo Ponce De León, quien le había ganado la titularidad a Leandro Bonet hasta que fue expulsado frente a Liniers (recibió dos fechas de sanción por esa roja) después de haber realizado dos muy buenos partidos en las victorias sobre Yupanqui y Lugano. En tanto, Ezequiel Ramón seguirá siendo baja, dado que todavía debe purgar una fecha más de suspensión. Por ello, es probable que el resto de la formación para visitar a Juventud Unida sea la misma que en la derrota 3-0 frente a Argentino de Merlo. Así, el Portuario alistaría hoy a Bonet o Ponce De León; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Enzo Moreno y Nazareno Gómez. Por su parte, Juventud Unida llega a este encuentro luego de vencer 1-0 a Argentino de Rosario como visitante y cortar así una racha de 13 partidos sin triunfos (nueve empates y cuatro derrotas). Su última victoria había sido justamente ante el Salaíto, también por 1-0, pero como local por la novena fecha. Así, el primer éxito del año del Lobo llegó bajo el interinato de Pablo Pérez, aunque el DT frente a Puerto Nuevo será el histórico Juan Steimbach (delantero de dilatada trayectoria en el Ascenso entre 1996 y 2009), quien asumió días atrás el timón del equipo, aunque contará con el acompañamiento del propio Pérez para esa tarea. Así, todo indica que Juventud Unida repetiría formación hoy ante Puerto Nuevo y saldría a la cancha con Daniel De Rosa; Daniel Kombi, Javier Graieb, Gonzalo Pulido, Luciano Pérez; Miguel Acuña, Brian Konecny, Hernán Carrozzino, Maximiliano Saracho; Esteban Pérez y Alexis Valenzuela.

PUERTO NUEVO BUSCA CORTAR SU RACHA DE TRES DERROTAS EN FILA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 77. En 76 partidos disputados, Puerto Nuevo ganó 18 veces y Juventud Unida logró 29 victorias. Empataron 29 encuentros. Puerto Nuevo convirtió 95 goles, mientras que Juventud Unida marcó 114. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 38 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles) y Juventud Unida ganó 15 (61 goles). Empataron 15 veces COMO LOCAL JUVENTUD UNIDA. En 38 juegos, Juventud Unida ganó 14 (53 goles) y Puerto Nuevo ganó 10 (49 goles). Empataron en 14 oportunidades EL ULTIMO TRIUNFO PORTUARIO. El domingo 10 de octubre de 2016, por la 7ª fecha del campeonato 2016/17 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-1 como visitante con goles de Franco Colliard (2) y Juan Peloso. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El viernes 27 de octubre de 2017, por la 9ª fecha del campeonato 2017/18, empataron 2-2 con goles de Alexis Valenzuela (penal) e Iván Bentivengña para el Albirrojo y de Alexis Merlo y Tadeo Mac Intyre para el Auriazul. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El pasado sábado 3 de noviembre, por la 10ª fecha, igualaron 0-0 en el estadio Carlos Vallejos. APOSTILLAS: Cuatro juegos sin victorias acumula Puerto Nuevo, con 3 empates y una derrota. Pero como visitante suma 3 partidos sin caer, con una victoria y 2 empates. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 2002 Fue el sábado 9 de marzo, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la temporada 2001/02 de la Primera D. Esa tarde, Puerto Nuevo se impuso 3-2 en un partido cuya síntesis fue la siguiente: JUVENTUD UNIDA (2): José Balverdi; Miguel Ramírez, Javier Valenzuela, Juan José Florez y Adrián Ciccioli (Juan Sánchez); Lionel Fonzalida (Alejandro Andueza), Maximiliano Ojeda, Juan Martínez y José Luis Aragón; Lisandro Cotelo y Walter Encino. DT: Victor Traferro. SUPLENTES: Carlos Miño, Angel Morales y Ricardo Pérez. PUERTO NUEVO (3): Pablo Menón; Walter Barrios, Leandro Mussi, Sergio Leguizamón y Nicolás Gásperi; Damián Rivas Karlic, Julio Navarro, Federico Gásperi (Esteban Salarrayán) y Cristian Rodríguez (Diego Barrios); Fernando Caoduro (Alexis González) y Orlando Sosa. DT: Roque Jesús Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Nicolás González. GOLES: PT 4m Rivas Karlic -de penal- (PN), 18m Cotello (JU) y 41m Caoduro (PN). ST 1m Sosa (PN) y 14m Encino (JU). EXPULSADOS: ST 30m Ojeda (JU) y 50m Andueza (JU). CANCHA: Juventud Unida. ÁRBITRO: Mario Prieto. RECAUDACIÓN: $ 180.

