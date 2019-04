La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Primera B Nacional:

ARSENAL, OTRA VEZ LÍDER Ayer, en el arranque de la 23ª fecha, Arsenal venció 2-0 como local a Agropecuario y volvió a quedar como único líder del campeonato con 43 puntos, uno más que Sarmiento (42), que hoy recibirá a Ferro y tiene dos encuentros menos que el elenco de Sarandí (debe quedar libre aún). Por su parte, el elenco de Carlos Casares no pudo meterse en zona de clasificación al Reducido y sus chances de acceder al octogonal se van diluyendo. Ayer, además, Deportivo Morón sumó tres puntos muy importantes para evitar el descenso al vencer 1-0 como local a Olimpo en un partido que quedó marcado por dos acciones tan polémicas como decisivas que tuvieron al cuestionado Luis Lobo Medina como protagonista. Es que el gol del Gallo, convertido por Gastón González, llegó tras una clara mano de Agustín Lavezzi que el árbitro obvió. Mientras que en el cierre del juego, a instancias de su asistente, el juez invalidó un tanto de Axel Rodríguez (quien no estaba adelantado) que le significaba el empate al conjunto de Bahía Blanca, que está último en los Promedios entre los que luchan por no caer al Federal A. La programación seguía anoche con el duelo que en Córdoba sostenían Instituto vs Almagro. Y hoy continúa con otros cuatro encuentros: Chacarita vs Atlético Rafaela (15.30), Defensores de Belgrano vs Villa Dálmine (15.30), Sarmiento vs Ferro (20.10) y Mitre vs Los Andes (22.00). Mañana domingo jugarán: Temperley vs Central Córdoba, Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (PM). La fecha se cerrará el lunes con Santamarina vs Platense y Quilmes vs Nueva Chicago. El Violeta se mantiene en zona de clasificación y buscará tres puntos que lo afiancen en ese lugar de cara a las dos últimas fechas. El partido comienza a las 15.30 horas y será arbitrado por Lucas Comesaña. Luego de la derrota sufrida ante Arsenal como local, Villa Dálmine perdió margen de error en la lucha por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Por eso, esta tarde tendrá un compromiso muy importante cuando enfrente como visitante a Defensores de Belgrano. El partido, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional, se disputará desde las 15.30 horas y tendrá el arbitraje del cuestionado Lucas Comesaña en un momento en que los referees del Ascenso siguen sumando "groseros errores" (ayer, Luis Lobo Medina fue partícipe necesario en la victoria de Morón sobre Olimpo). Pero el Violeta debe abstraerse de esa situación y enfocarse en un encuentro que será complicado por las reducidas dimensiones del campo de juego y porque su rival llega necesitado de un triunfo para escaparle a la zona roja de los Promedios. Y también porque no contará con su capitán, Matías Ballini, quien sufrió un desgarro y difícilmente pueda estar en estas últimas fechas de la temporada. Para reemplazar al volante central, Walter Nicolás Otta tiene a Federico Recalde y Renzo Spinaci como opciones, aunque también está la posibilidad de que ambos sean titulares. De confirmarse esta opción seguiría relegado al banco de suplentes David Gallardo, de gran rendimiento en el segundo tiempo frente a Arsenal. La otra duda que surge en la formación titular de Villa Dálmine está en la ofensiva, dado que Germán Lesman también viene pidiendo pista con cada ingreso que hace en los segundos tiempos. Así, la probable alineación del equipo de nuestra ciudad para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; Gallardo o Spinaci, Recalde o Spinaci, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi o Lesman. Por su parte, Defensores de Belgrano está en una racha de tres derrotas consecutivas que nuevamente lo metió en la zona baja de la tabla de los Promedios, por lo que necesita sumar para escaparle a esa situación. El DT Fabián Nardozza no contará con el marcador central Luciano Goux, aunque recuperaría al lateral Gonzalo Jaque. Así, el 11 del Dragón para esta tarde sería: Maximiliano Velazco; Gonzalo Jaque, Leandro Caballero, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Nicolás Del Priore, Saúl Nelle, Martín Pérez Guedes, Marcos Giménez; Diego Dorregaray o Gustavo Fernández y Nicolás Messiniti.





RENZO SPINACI ES UNA DE LAS OPCIONES PARA REEMPLAZAR A BALLINI EN EL CENTRO EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 45. En 44 partidos,Villa Dálmine ganó 18 veces, Defensores de Belgrano se impuso en 12 ocasiones y empataron en 14 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 61 goles, mientras que Defensores marcó 48. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 23 veces y se registraron 12 victorias Violetas (28 goles) y 6 triunfos del Dragón (15 goles). Igualaron en 5 oportunidades. COMO LOCAL DEFENSORES. Jugaron 21 encuentros: Defensores venció en 6 ocasiones (33 goles) y Villa Dálmine en otras 6 oportunidades (33 goles). Empataron 9 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 11 de marzo de 2014, por la 28ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, igualaron sin goles en Núñez. Aquella tarde, Agustín Gómez le contuvo un penal a Leonardo Romero a los 16 del ST. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 3 partidos sin perder frente a Defensores de Belgrano, con 2 victorias y un empate. La última derrota fue el sábado 29 de septiembre de 2012: 3-1 como visitante. Luciano Lo Bianco (2) y Leonardo Roda marcaron para el Dragón, mientras que Renso Pérez descontó para el Violeta. Aunque como visitante suma 4 encuentros sin ganar, con 2 empates y 2 derrotas. La última victoria en dicha condición fue el sábado 19 de noviembre de 1988, por la 19ª fecha de la Primera B 1988/89: 1 a 0 con gol marcado por Aníbal Daniel Elías Bustos. MÁXIMOS GOLEADORES VILLA DÁLMINE: Luis Ángel Vizzo (3), Miguel Ernesto Benítez (3) y Víctor Hugo Crema (3). MÁXIMOS GOLEADORES DEFENSORES DE BELGRANO: Hugo Oscar Cantero (4) y Ramiro Pérez (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA ULTIMA VICTORIA VISITANTE El sábado 19 de noviembre de 1988, por la 19ª fecha de la Primera B Metropolitana1988/89, Villa Dálmine se impuso 1-0 en Núñez. DEFENSORES DE BELGRANO (0): Méndez; Claudio Fraga, Daniel Oscar Mindolacio, Córdoba y Herrera; Reginaldo de Souza Gómes , Jorge Giles y Fabio Sánchez; Ricardo Solórzano (Fabián Guido), Flavio Ivanovic (Fumaroni) y Oscar Sergio Vitale. DT: Francisco Calabrese. SUPLENTES: Machado Rodríguez, Cáceres Olivera y Ricardo Caruso Lombardi. VILLA DÁLMINE (1): Carlos Alberto Tallarico; José Alberto Céliz, Jorge Oscar Latreite, Oscar Ernesto Barrios y Oscar Horacio Rodríguez; Aníbal Daniel Elías Bustos, Ricardo Martín Urán y Carlos Alberto Acuña; Roberto Fabián Cena, Pedro Julio Galván (Gustavo Pablo Balugano) y Gustavo Pablo Bartolucci (Jorge Alberto Ramírez). DT: Roberto "Pipo" Ferreiro. SUPLENTES: Rafael Pietrobono, Hugo Alberto Genaro y Ramón Alberto Benicelli. GOL: PT 42m Bustos (VD). CANCHA: Defensores de Belgrano. ÁRBITRO: Juan Carlos Rúas. TERCERA: Def. de Belgrano 0 - Villa Dálmine 3.

