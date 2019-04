Campana: una ciudad y varias localidades

P U B L I C





"Es imperioso que se controle la calidad del agua del servicio público de distribución de aguas corrientes. Una evaluación que debe llevarse a cabo es el por qué recurrir a perforaciones del acuífero Puelches cuando se puede contar con una fuente inagotable como es la del Paraná. Se ha argumentado que el Glifosato es arrastrado desde los campos contaminando el río. Una planta de potabilización es no sólo la instancia para neutralizarlo sino también una fuente de control y una excelente instancia para articular subsistemas técnicos, académicos, científicos, públicos y privados". (Pág. 87)





Ex Sub Secretario de Obras Públicas de Calixto Dellepiane, Marcelo Pazos presentó su libro "Bajo Paraná" sobre planeamiento urbanístico. La unión vecinal Más Campana, propondrá declararlo de interés legislativo. "Es una base muy interesante desde dónde debatir una estrategia de ciudad", señaló el concejal Cantlon. "Pensado para mis alumnos, a lo que apunta mi libro es a explicar cómo las concordancias entre las distintas escalas son necesarias para que cualquier planificación sobre el territorio sea exitoso. Por eso hablamos de la escala global, nacional, regional y específicamente local. E incluyo el caso Campana, porque es una realidad que conozco bien", señaló el arquitecto Marcelo Pazos, Ex Sub Secretario de Obras Públicas de Calixto Dellepiane, y docente en la cátedra de Planeamiento Urbano y Ambiental en la Universidad del Salvador y continuó: "La concordancia tiene que ver con lograr la ciudad democrática. Desde hace casi una década, la mayor parte de la población mundial es urbana. La gente elige vivir en la ciudad, porque busca mejorar su calidad de vida. Desde esa mirada, es obligación de la ciudades, que los servicios que reciben los vecinos en el centro de la ciudad no sean sustancialmente diferentes a los servicios que reciben los vecinos de la periferia. Esa equidad urbanística, es la ciudad democrática de la que hablamos". "Bajo Paraná" habla de "Compensar asimetrías, reparar disfunciones, articular subsistemas en la provincia de Buenos Aires", y al citar el caso Campana, realiza propuestas sobre el casco urbano; los barrios extraurbanos; la isla; la política de movilidad; la política de aguas; y el aprovechamiento del Paraná. "Mucho contenido – comentó Pazos- de este libro está desarrollado a partir de mis diálogos con Dellepiane, y creo que ese legado es el que tendríamos que preservar, y por eso está dedicado a él. Porque si bien Calixto no tenía una mirada académica sobre el territorio de Campana, tenía la sensibilidad y visión certera del político de raza, que no se enseña en ningún texto". En ese mismo sentido señaló: "El perímetro de la ciudad debe ser definido. Si una ciudad se expande permanentemente, los servicios corren detrás de la expansión y nunca la alcanzan. Por eso creo que en realidad, al tener un perímetro delimitado, los servicios no tienen que ir no de adentro hacia fuera, sino de afuera hacia adentro. En tiempos de Calixto Dellepiane, hicimos las cloacas de Ariel del Plata. Necesitaba una planta de planta de tratamiento propia, porque si bien el barrio Siderca Rojo bombea a la planta de Ruta 6, nosotros preferimos prever la nueva planta para dar servicio a Ariel del Plata, al futuro Siderca 2 y 3, a Las Campanas y a La Josefa. La realidad es que Las Campanas y La Josefa quedaron afuera, y se construyeron nuevos barrios que vuelcan a esa planta". INTERÉS LEGISLATIVO La presentación del texto técnico incluyó a los concejales de Más Campana, cuyo bloque lidera el nieto de Calixto Dellepiane. "Nosotros –dijo Axel Cantlon- queremos proponer que este texto sea declarado de interés legislativo por el Concejo Deliberante. La intención de hacer visible la publicación de Marcelo, también es hacer notar la falta de planeamiento en Campana que nosotros venimos señalando desde hace muchísimo tiempo. Y este libro es una base muy interesante desde dónde debatir una estrategia de ciudad. Por eso también volvemos a remarcar que necesitamos tener funcionarios de la ciudad y que conozcan su historia para poder corregir los errores y avanzar sobre seguro con un planeamiento. Hoy, funcionarios de otras ciudades, están ejecutando obras públicas en nuestra ciudad, malgastando el dinero de los contribuyentes para obras electorales que no redundan en beneficios sustentables a futuro. Tanto es así, que el Consejo Urbanístico de Campana se reúne, pero es manejado políticamente y no técnicamente como debería funcionar, y con la seriedad que hace falta".

“Si una ciudad se expande permanentemente, los servicios corren detrás de la expansión y nunca la alcanzan", señaló el urbanista.

Campana: una ciudad y varias localidades

