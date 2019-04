El desfile "Diseños por la paz" llega hoy a la plaza Eduardo Costa

Con la organización de Mujeres de Campana, el evento solidario comenzará a las 19:30. También habrá una feria de emprendedoras locales desde las 17 y sorteos. Los vecinos podrán donar pañuelos de tela, útiles escolares y alimentos no perecederos que serán entregados a las entidades. Con múltiples propuestas el desfile "Diseños por la paz", impulsado por Mujeres de Campana, llega hoy sábado a la plaza Eduardo Costa desde las 19:30; para que los vecinos puedan disfrutar una tarde diferente. Finalizando con las actividades por el Mes de la mujer, emprendedoras y comerciantes locales exhibirán sus diseños y productos sobre una pasarela que se emplazará frente al Palacio Municipal. Asimismo, los vecinos podrán disfrutar a partir de las 17 de una feria de emprendedoras en la que se promocionarán todos los productos y servicios que ofrecen, haciendo foco en un valor diferente a través de una insignia. Este novedoso evento de entrada libre y gratuita, además de promocionar el trabajo de emprendedores locales, busca empoderar a las mujeres en todos sus aspectos –principalmente económico-, a los efectos de prevenir la violencia de género. No obstante, la iniciativa tiene un fin solidario. Los vecinos podrán donar pañuelos de tela, útiles escolares y alimentos no perecederos que serán entregados a las entidades "Mujeres de pañuelos solidarios"; "Fortaleciendo lazos"; el hogar Ebenezer; y la cooperadora Jardín de Infantes Nº 907 del barrio Otamendi. Según explicaron desde Mujeres de Campana, a lo largo de la jornada también habrá importantes sorteos. El cierre del desfile estará a cargo del reconocido diseñador Jorge Sandoval y de la diseñadora de alta costura local Corina Fara.

El evento busca empoderar a las mujeres a fin de prevenir la violencia de género.





Hoy sábado Pañuelos Solidarios concientizará y promoverá la detección temprana del cáncer de mama, como así también la importancia del acompañamiento (Foto Pañuelos Solidarios - Proyecto indeleble)



El desfile "Diseños por la paz" llega hoy a la plaza Eduardo Costa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: