"Y nosotros conocemos y creemos en el amor que Dios tiene por nosotros, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él" (1 Juan 4:16). "El amor mira la necesidad y no la causa." (Proverbio alemán) ¿Por qué el hombre llega a odiar a otra persona? ¿Por qué la esperanza está ausente en la casa de mi vecino? ¿Por qué, a pesar de muchos intentos, ella no alcanzó aún el éxito? ¿Por qué todavía no encontré el camino de la felicidad? ¿De quién es la culpa por todo esto? Las respuestas son varias, pero lo que nos interesa es que todos necesitan amor. Sea de quien sea la culpa, la solución es que Dios Nuestro Señor more en nuestros corazones. Y nuestra tarea es contar a todos que Su Palabra nos salva, que abre puertas y muestra el camino, que hace de cualquier persona infeliz y deprimida, una fuente de regocijo y felicidad. ¿Qué buscas en tus amigos, los defectos o una manera de ayudarlos? Claudio Valerio © Valerius // valerius@fibertel.com.ar



¿Cuál es el motivo de nuestra mirada?

Por Claudio Valerio

