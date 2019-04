La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Espacio Ciudadano "Vamos Campana":

"Aunque es un polo industrial, en Campana también está creciendo la pobreza"







Esta declaración surge a partir de los datos arrojados por el Indec que muestra un aumento de la misma. Desde Vamos Campana mostraron su preocupación en relación a que "Campana paso de ser un polo industrial pujante a que crezca la desocupación" y pidieron "la aplicación de políticas públicas vinculadas a la asistencia de todos aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza, particularmente en áreas sensibles como la niñez". Días atrás el Indec publicó los números del segundo semestre del año pasado, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para los que la cantidad de argentinos pobres en 2018 ascendió a 12.960.000. Desde Vamos Campana mostraron su preocupación al respecto y señalaron "que en 12 meses 2.680.000 personas se sumaron a la pobreza, significa que la política económica de Cambiemos en todos su niveles ha fracasado. La desregulación de la economía, el desfinanciamiento de áreas sensibles relacionadas a lo social, el desguace de programas de salud y educación, la falta de políticas que permitan la contención y la inserción de los sectores vulnerables, dieron como resultado esta realidad que nos entristece" sostuvieron desde el Espacio Ciudadano y agregaron "si bien la principal responsabilidad de lo que está sucediendo en cuanto a la abrupta disminución de la calidad de vida de más de 2 millones de personas es del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales no son ajenos a esta situación y, en distritos como los nuestros donde gobierna Cambiemos, vemos que esta problemática no es una real preocupación ni se buscan alternativas para poder ayudar a quienes más lo necesitan". En relación a ello, los integrantes del espacio político recordaron una nota del diario El País de España donde se hace alusión a una vecina de nuestra ciudad, diciendo "en lugar de almorzar y cenar, esta mujer de 35 años de la ciudad industrial de Campana (80 kilómetros al norte de Buenos Aires), su marido discapacitado y sus tres hijos mayores -tiene un cuarto de cinco meses- unifica la comida diaria a las seis de la tarde porque no les alcanza para más". Desde Vamos Campana argumentaron "Campana no está exenta de todo lo que está pasando, nuestra ciudad paso de ser polo industrial pujante a una ciudad donde crece el desempleo y la pobreza. Los efectos de la crisis económica se están sintiendo y los dispositivos municipales de asistencia a los sectores vulnerables no están funcionando o bien porque no existe la idoneidad para trabajar sobre este tema o bien porque no les interesa que funcionen". Por otra parte, desde Vamos Campana señalaron "en un dato preocupante, la cantidad de chicos pobres de entre 0 y 14 años, aumentó de 39,7% en el segundo semestre de 2017 a 46,5% a fines de 2018. Esto no solo es un problema coyuntural, sino que además en este delicado contexto están creciendo miles de niños con problemas en su alimentación y consecuentemente en su nutrición, lo cual va a dificultar su normal crecimiento y desarrollo. Se está poniendo en juego el futuro de muchos chicos y chicas y los gobernantes se están quedando de brazos cruzados". "Es por eso que se necesitan de manera urgente la aplicación de políticas públicas vinculadas a la asistencia de todos aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza, particularmente en áreas sensibles como la niñez. Pero fundamentalmente es necesario cambiar el paradigma político que impera en las administraciones de Cambiemos para los cuales la inversión en lo social no es una prioridad sino más bien un gasto plausible de ser recortado. Para nosotros, el Estado es quien debe garantizarle a los ciudadanos el acceso a los derechos básicos, y debe invertir los recursos necesarios para poder satisfacerlos, porque la pobreza no son números, son personas, vecinos de Campana viviendo situaciones de necesidad concreta" concluyeron.



