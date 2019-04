José Abel Perdomo

En su desesperación para llegar a Octubre con algunas probabilidades de ser reelecto el presidente Mauricio Macri repite como loro que el rumbo elegido es el único camino sin explicitar el modelo de país que quiere imponer. Es por eso que muchos de su misma ideología siguen insistiendo en que el problema consiste pura y exclusivamente en el camino y no el destino final. En ambos casos lo que se pretende ocultar es precisamente lo que los argentinos debemos debatir, o sea cuál el modelo de país que queremos para recién después ver cuál es el mejor camino a seguir. Es como si al planificar un viaje primero elegimos la ruta y recién después elegimos el destino cuando el sentido común nos indica que debemos hacer lo inverso porque si no llegaremos a un lugar al que no queremos ir. El gobierno está plenamente consciente de las penurias en que ha sumido a la mayoría de la población y trata que los argentinos naturalicen el vivir en un país de permanentes privaciones y se olviden de la pobreza cero recalcando una y otra vez la cantidad de pobres que ya había antes de su gobierno. Le falta agregar que pobres hubo siempre. Resulta notable observar que en su discurso ante el Congreso Internacional de la Lengua Española llevado a cabo en la ciudad de Córdoba nuestro presidente ponderó el establecimiento de la lengua española como lengua común para gran parte de Latinoamérica omitiendo que España lo hizo a sangra y fuego cometiendo un genocidio de millones de pobladores de estas tierras y que a muchos de sus descendientes Macri continúa combatiendo. Es que no les importa el precio que haya que pagar para lo que consideran es "insertarse al mundo". Reiterando su actitud genuflexa ante los reyes españoles Macri les dijo: "No queremos que se vayan", "Queremos que vuelvan pronto, los vamos a extrañar." Esta idea de que "el fin justifica los medios" es una frase escrita por Napoleón Bonaparte en la última página de su ejemplar del libro "El Príncipe" de Nicolás Maquiavelo aunque generalmente se le atribuye al autor del libro por ser consecuente con su pensamiento. El gran problema es que en el caso del actual gobierno, tanto los medios como los fines son altamente perniciosos para nuestro pueblo. Para colmo de males la causa sobre los espías paraestatales que se tramita en el juzgado federal de Dolores a cargo del Juez Alejo Ramos Padilla no cesa de comprometer a miembros del poder judicial, a funcionarios del gobierno y a muy conocidos periodistas. El hartazgo que produce el relato M crece ante una realidad que no deja de golpear a trabajadores y a gran parte de la clase media. En este sentido es notable el aumento de la gente que elige C5N para informarse y que lo coloca primero en audiencia entre los canales de noticias. Aumentando aún más la desesperación gubernamental, el último jueves la oposición concretó la mayor movilización hasta hoy en protesta por la política del Cambiemos y consiguió quorum en la Cámara de Diputados. Como aquel viejo dicho que dice que al perro flaco no le faltan pulgas, a la cada día más insufrible realidad económica debemos sumarle que quienes venían a salvar a la república la están hundiendo cada día un poco más.

Opinión:

Desesperados

Por Jose Abel Perdomo

