El FMI aprobó el desembolso de US$ 10.800 millones para la Argentina

Fue al concluir la tercera revisión de la evolución económica del país en el marco del acuerdo Stand-By. El organismo internacional advirtió sobre los niveles de inflación. El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, en Washington, el desembolso de US$ 10.800 millones para la Argentina, tras concluir la tercera revisión del acuerdo stand by vigente desde el 20 de junio de 2018 al tiempo que advirtió sobre los niveles de inflación. "Las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto", pero alertó que "sin embargo, la inflación sigue siendo elevada; las expectativas inflacionarias están aumentando y la inercia inflacionaria resulta difícil de quebrar". "El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy la tercera revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018" lo cual "permite a las autoridades del FMI girar el equivalente a DEG 7.800 millones (aproximadamente, US$ 10.800 millones), lo cual eleva las compras totales desde junio de 2018 a DEG 28.013,71 millones (aproximadamente, US$ 38.900 millones)", precisó el organismo multilateral a través de un comunicado. Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, sostuvo que "las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto". "El elevado déficit fiscal y en cuenta corriente -dos grandes vulnerabilidades que condujeron a la crisis financiera el año pasado- están disminuyendo. La actividad económica se contrajo en 2018 pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres", expresó Lagarde. Asimismo, sostuvo que "el gobierno argentino dio muestra de su determinación de asegurar que la relación deuda pública/PIB se encuentra en una trayectoria sostenible, reduciendo el déficit primario de 2018 por debajo de la meta jada en el programa".

Para Christine Lagarde "las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto"



El FMI aprobó el desembolso de US$ 10.800 millones para la Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: