Emoción y mucho color en la sexta caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down

Amigos, vecinos, referentes locales y diferentes murgas de la zona participaron del encuentro. La banda campanense Dilema fue el broche de cierre. La Sexta Caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down realizada en la Plaza Eduardo Costa fue un éxito. Si bien se conmemora cada 21 de Marzo, la fecha debió movilizarse al coincidir con las actividades previas al Día de la Memoria. Esta iniciativa fue promovida por Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel (10). Su idea nació en 2014 con la idea de concientizar, y así, incluir e igualar los derechos de las personas con discapacidad. "El balance de la caminata fue extraordinario, hubo una muy buena convocatoria, año a año se ve como vamos mejorando en cuanto al número y a la conciencia", resumió Navarro en dialogo con La Auténtica Defensa. Varios funcionarios del Municipio también participaron de la actividad. El Secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; la Secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Aciardi; el Director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, y la Directora de Disca-pacidad, Márgara Pons. Además, se sumaron los concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano y Romina Carrizo. Pero sin dudas, el colorido protagonismo lo tuvieron las distintas murgas que fueron parte de la jornada: Murga Esperanza (del Grupo Esperanza), Estrellas Descontroladas de Villanueva, Los Elegantes de Las Praderas, Al Marí del Lubo, Los Soñadores de San Felipe, Centro Murga Carumbé, y Alma Murguera de Ing. Maschwitz, acompañaron con su ritmo y alegría. Durante la jornada también dijeron presente los integrantes del Programa "Soy Joven, Soy Voluntario" que impulsa la Dirección de Juventud del Municipio y los Payamédicos. Tras la vuelta simbólica a la Plaza, Navarro agradeció a los presentes, e invitó a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando por la igualdad y la inclusión. "Nunca voy a bajar los brazos y seguiré defendiendo los derechos de todas las personas con discapacidad para tener una ciudad de Campana más inclusiva", sintetizó. Sin ser partidaria política, la madre de Juan Manuel, remarca; "a partir de las políticas públicas que se puedan implementar vienen esas transformaciones que favorecen al vecino en general, en este caso al vecino con discapacidad. Los políticos en general quiero se comprometan en ayudar y acompañar las causas". La Plaza contó con la presencia de la Feria de Artesanos y Foods Trucks. El ballet El Cardón de Zárate, deslumbró con la actuación de Sebastián, un joven bailarín con Síndrome de Down que recibió doquier de aplausos. Finalmente, la banda Dilema compartió sus canciones con el público siendo un gran broche de oro. Carteles, banderas, y consignas pudieron verse en una colorida tarde donde los mensajes fueron varios, pero el objetivo uno solo: "Todos Somos Iguales, porque Todos Somos Diferentes".

Carteles, banderas, y consignas pudieron verse en una colorida tarde





Juan Manuel al frente de la marcha





Las distintas murgas que fueron parte de la jornada





Los integrantes del Programa “Soy Joven, Soy Voluntario" acompañaron la jornada







Emoción y mucho color en la sexta caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: