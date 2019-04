Conociendo los síntomas y consecuencias del estrés, estamos dando el primer paso para poder eliminarlo y evitar el daño que nos causa. El estrés y sus manifestaciones. El estrés se manifiesta a: 1.- Nivel físico. 2.- Nivel emocional y psicológico. 3.- Nivel de conducta. A NIVEL FÍSICO. Opresión en el pecho, Hormigueo o mariposas en el estómago, Sudor en las palmas de las manos, Palpitaciones, Dificultad para tragar o para respirar, Sequedad en la boca, Temblor corporal, Manos y pies fríos, Tensión muscular, Falta o aumento de apetito, Diarrea o estreñimiento, Fatiga, Etc. A NIVEL EMOCIONAL O PSICOLÓGICO. Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia, Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta, Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada, Deseos de gritar, golpear o insultar, Miedo o pánico, que si llega a ser muy intenso puede llevar a sentirnos "paralizados", Preocupación excesiva, que se puede incluso manifestar como la sensación de no poder controlar nuestro pensamiento, Pensamiento catastrófico, La necesidad de que "algo" suceda, para que se acabe la "espera", La sensación de que la situación nos supera, Dificultad para tomar decisiones, Dificultad para concentrarse, Disminución de la memoria, Lentitud de pensamiento, Cambios de humor constantes, Depresión, Etc. A NIVEL DE CONDUCTA. Moverse constantemente, Risa nerviosa, Rechinar los dientes, Tics nerviosos, Problemas sexuales, Comer en exceso o dejar de hacerlo, Beber o fumar con mayor frecuencia, Dormir en exceso o sufrir de insomnio, Etc. Cuando nos damos cuenta de nuestro nivel de estrés, éste se incrementa, Nos sentimos mal, Tendemos a negarlo o a pensar que cualquiera estaría igual y es cierto. Un cuento de nunca acabar. Una situación estresante que no se soluciona, puede provocar un círculo vicioso. Un problema nos causa estrés. Si éste se mantiene, aumentan nuestros o nos cuesta más trabajo solucionarlos. ¿El resultado? El estrés se incrementa y se vuelve a dar todo el proceso. Cuando esta situación se prolonga, surgen problemas de salud o repercute en otras áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, el estrés que empezó con un problema económico, puede provocar conflictos familiares o de trabajo. Consecuencias del estrés. Ansiedad, Cansancio, agotamiento o pérdida de energía, Dolor en la espalda, Estreñimiento o diarrea, Depresión, Dolores de cabeza, Presión sanguínea alta, Insomnio, Sensación de "falta de aire", Caída del cabello, Tensión en el cuello, Malestar estomacal, Subir o bajar de peso, Cambios de humor, Presión de dientes o mandíbula, Tomar más alcohol, tranquilizantes o otras drogas, Fumar más, Disminución de la autoestima, Problemas en sus relaciones con los demás o en el trabajo, Problemas en diferentes áreas de la vida, Dificultad para tomar decisiones, Cambios en el estilo de vida, sin razón aparente, Propensión a tener accidentes, Etc. Gripe, gastritis, colitis y úlceras, migraña, contracturas musculares, artritis, alergias, asma, diabetes mellitus, infartos, cáncer, etc., son algunas de las enfermedades que pueden estar relacionadas con el estrés. Fuente: crecimiento-y-bienestar-emocional.com



Síntomas y consecuencias del estrés

