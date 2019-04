La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Copa Federación:

La Josefa enfrentará en semifinales a Pabellón Argentino







El equipo de Marcos Paz eliminó en la noche del jueves a ATILRA de Luján y se convirtió en su rival por el pase a la final. La serie arranca mañana domingo en cancha de Puerto Nuevo. Aunque en primer término trascendió que 12 de Octubre de San Nicolás sería su rival en semifinales, finalmente se confirmó que La Josefa definirá el pase a la final de la Copa de Clubes de la Federación Norte de Fútbol frente a Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz. La serie comenzará mañana domingo a las 16.30 horas en cancha de Puerto Nuevo, donde se disputará el partido de ida. Luego, la revancha se jugará en Marcos Paz. El equipo de nuestra ciudad se clasificó a esta instancia luego de ser segundo en la Zona E y tras superar a Belgrano de Zárate en Octavos de Final y a Sportivo Las Palmeras de Río Tala en Cuartos de Final. Por su parte, SAPA (que compite en la Liga Mercedina) fue el ganador de la Zona C en la primera fase y luego, en Octavos de Final eliminó a Defensores de La Esperanza (con victorias 1-0 y 4-0). Posteriormente, en Cuartos de Final superó a ATILRA de Luján, revirtiendo el jueves por la noche con su triunfo 3-1 una serie que había comenzado perdiendo como visitante (1-0). Igualmente sufrió para ello, dado que consiguió el pase a semifinales de manera agónica, con un tiro libre de Bernardo Paularena (ex Deportivo Laferrere, Alem y Fénix, entre otros) a los 45 minutos del complemento que selló el 3-1 que le dio la clasificación Ahora, SAPA deberá viajar hasta nuestra ciudad para enfrentarse con un La Josefa que llega muy motivado a este encuentro, aunque con las bajas de Ezequiel Migueles y Mauro Soler, quienes fueron expulsados en el partido revancha frente a Sportivo Las Palmeras de Río Tala, y también de Jonatan Gómez, quien deberá ser intervenido por una lesión de meniscos. En la otra llave de semifinales, 12 de Octubre de San Nicolás recibirá el domingo en el encuentro de ida la visita a La Sonia de José C. Paz.

LA JOSEFA BUSCA EL PASE A LA FINAL DE LA COPA FEDERACIÓN 2019.



Copa Federación:

La Josefa enfrentará en semifinales a Pabellón Argentino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: