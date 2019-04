La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Fútbol Femenino:

Juegan desde las 16 horas. Las Auriazules buscan cortar una racha de seis derrotas seguidas. Por la novena fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Lima FC desde las 16 horas en una nueva edición del clásico femenino zonal. Las Auriazules buscarán su primera victoria del año y cortar así una racha de seis derrotas consecutivas. Hasta el momento sólo sumaron un punto en esta Zona Campeonato y ocupan la última posición. Por su parte, las limeñas están anteúltimas con 4 puntos, aunque llegan a este partido con gran envión anímico porque consiguieron un empate 2 a 2 como visitante ante SATSAID, uno de los dos grandes candidatos al título y el ascenso junto Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de visitante. De hecho, fue la primera vez en el año que el SAT dejó puntos en el camino. En cambio, las dirigidas por Nestor Gómez vienen de perder 4 a 2 ante Luján un partido que a los 14 minutos de la primera mitad las tenía con ventaja de dos goles y total dominio de las acciones. El resto de esta novena fecha de la Zona Campeonato de la Primera B tendrá los siguientes partidos: Real Pilar vs. Banfield; Deportivo Español vs. All Boys; Gimnasia (LP) vs. SATSAID; y Luján vs. Comunicaciones. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Gimnasia de La Plata, 24 puntos; 2) SATSAID, 22 puntos; 3) Real Pilar, 16 puntos; 4) Comunicaciones y Real Pilar, 13 puntos; 6) Banfield, 12 puntos; 7) All Boys, 6 puntos; 8) Deportivo Español, 5 puntos; 9) Lima FC, 4 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto.

