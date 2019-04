Se medirán ante Hurling "C" en busca de revancha tras la derrota sufrida en el debut ante Huracán. Por la segunda fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club enfrentarán esata tarde como visitantes a Hurling "C". En Primera División será un encuentro entre dos equipos que comenzaron el torneo con el pie izquierdo: mientras las dirigidas por Gustavo Saenz perdieron 2-0 ante el Club Atlético Huracán como locales, las del club de origen irlandés cayeron por 2 a 1 ante el equipo Quilmes "E". El CBC está reconfigurando su equipo tras partidas como las de Candela Noir, Catalina Tapia y Damiana Pinto y la ausencia de la arquera Romina Guerrero (lesionada). En ese sentido, contar con un plantel "corto", numéricamente hablando, puede complicar sus aspiraciones. El resto de esta segunda fecha de la Zona 7 de la Primera E tendrá los siguientes encuentros: Quilmes ´´E´´ vs. Belgrano Day School; Los Pinos vs. Vicentinos ´´B´´; Santa Bárbara ´´E´´ vs. CASA de Padua; Comunicaciones vs. Manuel Belgrano ´´B´´ y Luján RC ´´B´´ vs. Huracán.

LA PRIMERA DAMAS BUSCARÁ SU PRIMER TRIUNFO DEL AÑO EN HURLINGHAM.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club viajan a Hurligham para la segunda fecha

