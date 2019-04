La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 06/abr/2019 Handball:

Los Mayores del CBC sumaron una nueva victoria







Como locales derrotaron 25-22 a Municipalidad de Vicente López por 25-22 por la tercera fecha de la Quinta División de la FEMEBAL. Por la tercera fecha del Torneo Apertura de Quinta Divsión de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club venció 25-22 como local a Municipalidad de Vicente López en un encuentro disputado en el gimnasio Pascual Sgro del CCC. Fue un partido duro y muy físico por momentos que los dirigidos por Eduardo Godoy supieron controlar, incluso con pasajes de muy buen juego. Así, cosecharon su segunda victoria consecutiva después del empate frente a All Boys en el debut. El goleador Celeste del encuentro fue Franco Parrila, autor de 5 tantos. Igualmente, el goleo fue repartido en el CBC, porque también anotaron Gonzalo Comínguez (4), Luciano Díaz (4), Leonel Dente (4), Pablo Bogado (3), Hernán Perticari (1), Daniel Sirolli (1), Eduardo Grillo (1), Joaquín Pérez (1) y Nazareno Bentancurt (1). Esta tercera fecha se completó con los siguientes resultados: CEDEM Caseros 33-25 All Boys, Auxiliar Merlo "B" 29-26 UNLu "C"; Juventud Unida "B" 32-24 SAG Polvorines "C": Comunicaciones "B" 34-23 Defensores de Glew; Colegio José Hernández 25-16 Municipalidad de Almirante Brown; y Colegio Guadalupe "B" 23-19 Deportivo Morón. Con estos resultados, las posiciones de Apertura de Quinta División se encuentran de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros y Colegio Guadalupe "B", con 9 puntos; 3) Campana Boat Club y Comunicaciones "B", 8 puntos; 5) Colegio José Hernández y Juventud Unida "B", 7 puntos; 7) All Boys, 6 puntos; 8) Deportivo Morón, UNLu "C", Auxiliar Merlo "B" y Defensores de Glew, 5 puntos; 12) SAG Polvorines "C", 4 puntos; 13) Municipalidad de Vicente López "C" y Municipalidad de Almirante Brown, 3 puntos. Por la cuarta fecha, el Campana Boat Club estará visitando este domingo a SAG Polvorines "C" en una jornada que se completa con UNLu "C" vs CEDEM Caseros; Municipalidad de Vicente López vs Auxiliar Merlo "B", Defensores de Glew vs Juventud Unida "B", Municipalidad de Almirante Brown vs Comunicaciones, Colegio Guadalupe "B" vs Colegio José Hernández y Deportivo Morón vs All Boys.

LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC ESTÁ INVICTA CON DOS VICTORIAS Y UN EMPATE EN TRES PRESENTACIONES. LA PRIMERA DAMAS VOLVIÓ A CAER Las Mayores perdieron 24-18 frente a CID Moreno "B". Por la tercera fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL, la Primera Damas del Boat Club perdió el pasado sábado por 24-18 como visitante frente a CID Moreno "B". De esta manera, las chicas Celestes cosecharon su tercera derrota consecutiva en este Torneo Apertura y comparten, con 3 unidades, el último lugar de la tabla junto a Instituto Grilli. En tanto, los líderes son Comunicaciones y Racing Club con 9 puntos cada uno. Los resultados de esta tercera fecha fueron: Racing Club 25-12 SECLA, Comunicaciones 24-16 Instituto San Pablo Wilde, Municipalidad de Almirante Brown 18-25 Deportivo Laferrere, Villa Calzada 18-24 Municipalidad de Escobar, Universidad de La Plata 23-26 San Lorenzo y Municipalidad de Ensenada 30-17 Instituto Grilli. Por la cuarta fecha, las chicas del CBC recibirán hoy a uno de los líderes, Racing Club, en una jornada que se completa con los siguientes partidos: Municipalidad de Escobar vs Municipalidad de Almirante Brown, SECLA vs Villa Calzada, Instituto San Pablo Wilde vs CID Moreno "B", San Lorenzo vs Comunicaciones, Municipalidad de Ensenada vs Universidad de La Plata e Instituto Grilli vs Deportivo Laferrere.

