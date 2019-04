Juega desde las 15.30 por la tercera fecha de la Segunda División de la URBA.

Por la tercera fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Club Argentino en una jornada que se abrirá a las 13.45 con el partido de Intermedia y que luego, desde las 15.30 tendrá el plato principal con el duelo de Primera División.

El Tricolor cayó 27-20 como local ante Virreyes en la primera fecha, pero tuvo revancha en la segunda, el pasado fin de semana, cuando derrotó 19-14 como visitante a Varela Juniors.

Por su parte, Club Argentino ha tenido un arranque similar: cayó 16-10 como local ante Los Cedros en su debut, mientras que por la segunda fecha superó 24-20 como visitante a Tiro Federal de San Pedro. Por eso, comparte junto al CCC la sexta posición con 5 puntos.

Disputadas dos fechas, las posiciones de esta Segunda División se encuentran de la siguiente manera: 1) Virreyes, Las Cañas, Los Cedros y El Retiro, 9 puntos; 5) La Salle, 8 puntos; 6) Atlético Chascomús, Ciudad de Campana y Club Argentino, 5 puntos; 9) Del Sur, 4 puntos; 10) Tiro Federal de San Pedro, 2 puntos; 11) Varela Junior, San Miguel y Mercedes, 1 punto.

En tanto, hoy, además de Ciudad de Campana vs Club Argentino de Rugby, también jugarán: El Retiro vs Gimnasia de Ituzaingó, Las Cañas vs Virreyes, Del Sur vs Varela Junior, Los Cedros vs La Salle; Tiro Federal de San Pedro vs San Miguel; y Atlético Chascomús vs Mercedes Rugby.