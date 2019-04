Participaron Rodrigo Cruz y Noelia Guillermín, quien se subió al podio de su categoría. Fue la primera carrera de la temporada de la Asociación Ñandú y contó con más de 2.500 competidores. El calendario 2019 de la Asociación Ñandú se abrió el pasado fin de semana con los 10K de Vicente López, una competencia que se realizó en un nuevo circuito en la zona costera del distrito y en un contexto climático caluroso y húmedo que tornó a la prueba más exigente de lo usual. El Club Ciudad de Campana contó con dos representantes de su equipo de running: Noelia Guillermin y Rodrigo Cruz, entrenados ambos por el profesor Diego Marquine. Guillermín completó los 10K en 43m06s y si bien ella misma aseguró que no fue su "mejor carrera", lo cierto es que se subió al podio en su categoría: fue 3ª en Damas 25-29 años, que contó con 68 inscriptas. Además, quedó 17ª en la General Damas y 177ª en la General de la prueba. Cruz, por su parte, registró apenas 13 segundos menos que Guillermín: 42m53s. Esa marca le permitió ser 32º en su categoría, 157° en la General Caballeros y 173º en la General de la prueba. En línea con su compañera, Cruz señaló: "No fue un buen resultado para mí, ya que me afectó mucho el calor y la humedad". El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Vicente López y esta edición incluyó el Campeonato Metropolitano de 10K, una competencia para runners pertenecientes a clubes afiliados a la Federación Atlética Metropolitana (FAM), que fue el ente fiscalizador. Además, la carrera fue parte de las celebraciónes por el centenario de la entidad. Los ganadores de la prueba fueron el maratonista olímpico Luis Ariel Molina (oriundo de Lobos) y la tucumana Agustina Landers, quienes marcaron 30m36s y 35m30s respectivamente. Las próximas fechas de carreras de la Asociación Ñandú son: el domingo 25 de agosto, los 21k de Buenos Aires; el domingo 22 de septiembre, la Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires; y como cierre de temporada, el 1 de diciembre, los 10k de San Isidro.

GUILLERMÍN Y CRUZ, LOS REPRESENTANTES DEL CCC EN VICENTE LÓPEZ.



Atletismo:

Runners del CCC corrieron los 10K de Vicente López

