DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 08/abr/2019 - 10:25

Edición Digital El Tiempo en Campana 20 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/abr/2019 Primera B Nacional:

Villa Dálmine complicó sus chances de llegar al Reducido









EL VIOLETA SALIÓ DE ZONA DE REDUCIDO Con su derrota ante Defensores de Belgrano y el posterior empate de Ferro Carril Oeste en su visita a Sarmiento de Junín, Villa Dálmine se cayó del noveno puesto y quedó fuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Además, sobre el cierre de la jornada perdió otro escalón más, porque Mitre de Santiago del Estero derrotó a Los Andes en un resultado que, al menos, le dejó una grata confirmación al Violeta: por la derrota del Milrayitas aseguró su permanencia en la Primera B Nacional. En cuanto a la lucha por el ascenso directo, Sarmiento (42 puntos) alcanzó a Arsenal (42) en lo más alto de la tabla, aunque con un partido menos, dado que el elenco de Sarandí quedará libre en la próxima fecha, justamente cuando el Verde de Junín visite a Nueva Chicago (3º con 39), que mañana visita al comprometido Quilmes en el cierre de esta 23ª fecha. Hasta el momento, por esta jornada se jugaron los siguientes encuentros: Arsenal 2-0 Agropecuario; Deportivo Morón 1-0 Olimpo (BB); Instituto 1-1 Almagro; Chacarita 1-0 Atlético Rafaela; Defensores de Belgrano 2-1 Villa Dálmine; y Mitre (SdE) 2-1 Los Andes. En tanto, hoy se enfrentarán: Temperley vs Central Córdoba (11.00), Gimnasia de Jujuy vs Gimnasia de Mendoza (17.00) e Independiente Rivadavia vs Guillermo Brown (19.00). Mientras que mañana lunes se cerrará la fecha con Santamarina vs Platense (20.30) y Quilmes vs Nueva Chicago (21.05). Luego llegará el turno de la 24ª y anteúltima jornada, que tendrá los siguientes encuentros: Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (domingo 14 a las 16.00), Agropecuario vs Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza vs Santamarina, Platense vs Instituto, Almagro vs Temperley, Central Córdoba (SdE) vs Mitre (SdE), Los Andes vs Chacarita, Atlético Rafaela vs Deportivo Morón, Olimpo vs Independiente Rivadavia, Guillermo Brown vs Quilmes, Ferro Carril Oeste vs Brown (A) y Nueva Chicago vs Sarmiento. Quedará libre Arsenal.

No aprovechó un inicio favorable y Defensores de Belgrano le dio vuelta el partido en una ráfaga de cinco minutos el mismo primer tiempo. Es la segunda derrota consecutiva del Violeta, que se jugará el todo por el todo en las últimas dos fechas. Si todas las derrotas son dolorosas, la que padeció ayer Villa Dálmine le deja todavía un sabor más agrio. Porque si contra Arsenal hizo méritos para no merecerla y se fue con indicios positivos de su rendimiento (sobre todo ofensivo), la sensación que dejó el Violeta ayer en Núñez fue la opuesta, porque tuvo un arranque de partido muy favorable, con ventaja a su favor, y porque terminó penando por una ráfaga de cinco minutos que evidenció el mal momento que atraviesa su defensa y y también por la falta de ideas y empuje para llegar albuscar el empate en el segundo tiempo. Así, Defensores de Belgrano le ganó 2-1 y sumó tres puntos fundamentales en su objetivo de asegurar la permanencia, mientras el equipo de nuestra ciudad cosechó su segunda caída en fila y complicó sus posibilidades de llegar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Fue en el marco de la 23ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Primera B Nacional, en un encuentro que el equipo de Walter Nicolás Otta comenzó ganando a los 6 minutos de juego tras una gran acción colectiva que cerró Lesman con su cabezazo goleador. Pero el equipo de nuestra ciudad terminó sufriendo en ese primer tiempo una situación que esperaba: los pelotazos al corazón de su defensa. Así, en una ráfaga de cinco minutos, el Dragón aprovechó desatenciones, dio vuelta el partido y después, en el complemento, supo aguantar el resultado con la complicidad de un Violeta que fue lento, previsible y sin chispa ni empuje para inquietarlo. En este panorama, Villa Dálmine se jugará sus chances en las dos últimas fechas: primero como local ante Gimnasia de Jujuy (domingo 14 a las 16.00) y luego como visitante frente a Santamarina en Tandil. Las cuentas en este campeonato son difíciles, pero necesitaría sumar, al menos, cuatro puntos para tener opciones. Igualmente, esas son especulaciones. Y la realidad marca que lo importante para el Violeta es recuperar confianza y solidez defensiva para volver a ser el equipo que supo reconstruirse para meterse, justamente, en esta lucha por ingresar al Reducido. EL PARTIDO La formación titular que decidió Walter Nicolás Otta presentó tres variantes respecto a la derrota ante Arsenal. Una obligada: Spinaci por el lesionado Ballini. Y dos tácticas: los buenos rendimientos de Gallardo y Lesman llevaron al entrenador a relegar a Cuevas y Comachi, respectivamente. Y en cuanto al ordenamiento en el terreno de juego, Villa Dálmine volvió a plantarse 4-4-2, porque Molina (capitán ayer) se paró cerca de Spinaci, mientras que Miño inició abierto por la izquierda. En el arranque, cuando uno y otro se estaban midiendo todavía, el Violeta supo acelerar en una salida en la que se combinaron Molina y Miño por izquierda, sector desde donde el Mago cruzó el centro pasado para la llegada solitaria de Gallardo, quien no se nubló y de cabeza se la sirvió la habilitación a Lesman, quien con otro testazo abrió el marcador a los 6 minutos. Fue una gran acción colectiva en que casi todas las modificaciones que Otta realizó en la formación titular se combinaron para adelantar al equipo de nuestra ciudad. Pero con esa ventaja, Villa Dálmine optó por recostarse en su campo, en una cancha de reducidas dimensiones, con un terreno de juego que no estaba en buen estado, y sabiendo las urgencias de Defensores de Belgrano (sumaba tres derrotas seguidas y se había complicado en los Promedios). En ese tramo del cotejo, el local apostó por pelotas cruzadas a la búsqueda de Fernández (que jugaba sobre Alarcón y Martínez) y de Messiniti y Del Priore, que llegaban por los costados. Así, la última línea Violeta empezó a sumar trabajo, sobre todo aéreo, mientras el mediocampo no llegaba a presionar a los lanzadores (Spinaci y Molina jugaron en la misma línea). Con ese desarrollo, para el equipo de nuestra ciudad iban a ser importantes las salidas rápidas para preocupar al Dragón y no dejarlo avanzar tan cómodo. Y a los 30 tuvo una clara opción aumentar: Lesman se escapó por izquierda y cambió el balón para la llegada de Protti, quien eludió a Velazco y luego cayó, sin poder convencer a Comesaña de la supuesta infracción del arquero local (aparente manotazo a la pierna izquierda del delantero). Y cuando parecía que Villa Dálmine se empezaba a sentir cómodo en el juego y que iba a contar con más opciones como la que desperdición, llegó una ráfaga que dio vuelta el marcador en apenas cinco minutos. A los 32, Martínez interceptó un pase de Gallardo para Sansotre en situación de ataque y con un pelotazo largo habilitó a Fernández, quien ganó entre Alarcón y Martínez para acomodarse y definir cruzado una vez que ingresó al área. Y a los 37, un tiro libre que ejecutó Giménez desde la derecha con mucha rosca fue cabeceado por Martínez Montagnoli en el punto penal y el balón entró pegado al palo derecho de un Ojeda que voló, pero no llegó a manotearlo. Así, el cierre de la primera parte le dejó más dudas que certezas al campanense. Mientras que Defensores se fue al descanso sin las urgencias que le imponían el partido y su situación en los Promedios y con un golpe de confianza muy grande tras revertir el marcador. En el inicio del complemento, empujando sobre campo contrario, el Violeta tuvo dos opciones claras en dos minutos. Primero, un buscapié de Martinich que Miño no pudo desviar al gol; y después, un mano a mano de Protti, quien escapó solo de frente a Velazco, pero definió al cuerpo del arquero. El llamado de atención para el equipo de Otta llegó a los 6 minutos, cuando Messiniti definió con rosca al segundo palo y el balón salió muy cerca del ángulo, después de una corrida de Giménez por izquierda tras una salida a destiempo de Alarcón (de flojo partido) sobre ese sector. En el trámite, Defensores de Belgrano se recostaba sobre su campo. Por eso, el Violeta manejaba el balón, pero sin capacidad para profundizar. Incluso, varias acciones terminaron con decisiones (erróneas) de Sansotre, enganchando siempre hacia el medio. Y para reforzar ese panorama, Nardozza sacó un delantero (Messiniti) y mandó a la cancha un mediocampista (Ferreira). La respuesta de Otta fue el ingreso de Comachi por Miño para tratar de tener mayor presencia en los metros finales. Sin embargo, al elenco de nuestra ciudad le faltaron ideas para llegar a esos metros finales y sus atacantes fueron quedando aislados (Comachi prácticamente no la tocó). No tuvo injerencia Molina (impreciso en los lanzamientos y sin cambio de ritmo en el juego corto), mientras que Gallardo fue parte de la confusión y no logró desnivelar. Encima, para los 15 minutos finales, Nardozza le agregó otro defensor (Moreno) a la muralla de Defe. Por ello, las ocasiones que generó el Violeta fueron "sucias" y ambas tras sendos córners desde la derecha: primero con una media vuelta de Spinaci y luego con un puntazo incómodo de Sansotre desde el punto penal. Entonces, a medida que la sombra fue cubriendo el campo de juego del estadio Juan Pasquale se fue consumando una nueva derrota de un Villa Dálmine que no supo aprovechar un arranque inmejorable de la tarde y complicó su sueño de llegar al Reducido. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE BELGRANO (2): Maximiliano Velazco; Gonzalo Jaque, Leandro Caballero, Leandro Martínez Montagnoli, Francisco Martínez; Nicolás Del Priore, Saúl Nelle, Martín Pérez Guedes, Marcos Giménez; Gustavo Fernández y Nicolás Messiniti. DT: Fabián Nardozza. SUPLENTES: Cristian Correa, Cristian Moreno, Iván Nadal, Maximiliano Ferreira, Kevin Dubini, Nahuel Peralta y Diego Dorregaray. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Marcos Martinich; David Gallardo, Renzo Spinaci, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Germán Lesman. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Federico Recalde, Lucas Cuevas, Fabricio Brener, Gastón Martiré y Martín Comachi. GOLES: PT 6m Germán Lesman (VD), 32m Gustavo Fernández (DB) y 37m Leandro Martínez Montagnoli (DB). CAMBIOS: ST Nadal x Jaque (DB); 14m Ferreira x Messiniti (DB); 19m Comachi x Miño (VD); 28m Moreno x Giménez (DB); 35m Brener x Martinich (VD); 42m Martiré x Spinaci (VD). AMONESTADOS: Martínez Montagnoli, Fernández y Nelle (DB); Sansotre (VD). CANCHA: Defensores de Belgrano. ÁRBITRO: Lucas Comesaña.

LA DECEPCIÓN DE SANSOTRE, EL JUVENIL MARTIRÉ Y MARTÍNEZ TRAS EL FINAL DEL JUEGO.





MARCOS MARTINICH EN UNA PROYECCION POR SU LATERAL DURANTE EL PRIMER TIEMPO.





GERMAN LESMAN FUE TITULAR Y MARCO SU SEGUNDO TANTO EN EL VIOLETA.





PROTTI TUVO DOS MANO A MANO. EN EL PRIMERO PIDIÓ PENAL Y EN EL SEGUNDO, EN EL COMPLEMENTO, SU DEFINICIÓN FUE AL CUERPO DEL ARQUERO.





EMANUEL MOLINA LLEGA A UN CENTRO PASADO DE GALLARDO E INTENTA METER LA PELOTA NUEVAMENTE AL CORAZON DEL ÁREA.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine complicó sus chances de llegar al Reducido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-