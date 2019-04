Fue entre una moto Guerrero Dax 70 y un Peugeot 206. El motociclista debió ser trasladado por el SAME hasta el Hospital San José A primera hora de la noche de ayer, una motocicleta Guerrero Dax 70 y un Peugeot 206 fueron protagonistas de un accidente de tránsito. Al parecer, ambos rodados iban en mismo sentido y por causas que deberán establecerse, uno de los mismos giró, mientras otro intentaba adelantarse; lo cuál generó el accidente. Al lugar, acudió una unidad del SAME que inmovilizó vía cuello ortopédico al motociclista, que debió ser trasladado al Hospital San José; mientras que un móvil del Comando de Patrulla de la zona #3 también se hizo presente realizando tareas preventivas.





Personal del SAME socorrió al motociclista que al parecer solo refería algunos golpes

#Ahora por la derecha. Choque en Perón y Moreno. Ambos en sentido a Sarmiento, el vehículo se dispone a doblar y la moto avanzó por la derecha, en consecuencia lo tocó y cayó, el motociclista con golpes leves trasladado por SAME, señaliza CP zona 3 pic.twitter.com/Xofdkfe5LI — Daniel Trila (@dantrila) 7 de abril de 2019

Choque en avenida Perón y Moreno

