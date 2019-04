UNA POSICIÓN EN RIESGO El octavo puesto que ostenta Puerto Nuevo con 30 unidades está en peligro en esta fecha. Es que el Auriazul podría ser superado por Muñiz (29), Yupanqui (28) y Centro Español (27) y, de esa manera, quedar afuera de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Hasta el momento, por esta 25ª jornada se disputaron tres encuentros: Claypole 0-0 Argentino de Rosario, Atlas 0-1 Central Ballester y Juventud Unida 3-0 Puerto Nuevo. Hoy jugarán: Deportivo Paraguayo vs Atlético Lugano (11.00) y Real Pilar vs Yupanqui (12.00). En tanto, mañana lunes lo harán Muñiz vs Defensores de Cambaceres y el martes, Centro Español vs Liniers (ambos a las 15.30). El próximo compromiso de Puerto Nuevo será como local, frente a Claypole, por la 26ª fecha. Luego cerrará la temporada frente a Centro Español, Real Pilar y Muñiz. ¿SIGUE JETÍN? Luego de la derrota ante Juventud Unida, el DT Carlos Pereyra dejó entrever que no seguiría al frente del plantel de Puerto Nuevo. Sin embargo, ante el pedido de los jugadores para que continúe en el cargo, se tomaría este fin de semana para analizar la decisión. "Jetín" ya lleva un año en el cargo, desde que arribó al Portuario en abril de 2018.

LA CONTINUIDAD DE CARLOS PEREYRA ESTÁ EN DUDA. Perdió 3-0 como visitante ante Juventud Unida y cosechó su cuarta derrota consecutiva. Así, al terminar la fecha puede perder su lugar en zona de clasificación al Reducido. La mañana de San Miguel, en cancha de Juventud Unida, significó otro paso en falso para este Puerto Nuevo que no puede enderezar su rumbo en el campeonato de la Primera D: el Auriazul perdió 3-0 como visitante ante el Lobo Rojo y de esa manera cosechó su cuarta derrota consecutiva y llegó a cinco fechas sin sumar puntos (había quedado libre en la 23ª). Por ello, el conjunto Portuario puede salir de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso al terminar la fecha, si es que Yupanqui vence hoy a Real Pilar y Muñiz derrota el lunes a Defensores de Cambaceres (ver aparte). Ayer, ante Juventud Unida, al equipo de nuestra ciudad le costó afirmarse en el terreno de juego y fue superado por su rival, especialmente en la segunda mitad, cuando llegaron los tres goles después que a los 20 segundos de ese complemento Santiago Correa derribara dentro del área a la figura de la cancha, Hernán Carrozzino. En este contexto, la continuidad de Carlos Pereyra al frente del plantel está en duda (ver aparte), mientras a Puerto Nuevo le quedan por delante cinco fechas para tratar de torcer esta racha adversa y llegar al final del campeonato en una posición que le permita seguir dando pelea en la temporada. EL PARTIDO El Portuario salió a la cancha con los mismos once titulares que lo hizo en la derrota frente a Liniers, pero con Colombano volcado sobre la derecha, liberando a Moreno para jugar más cerca de Gómez. Y los primeros 25 minutos ofrecieron un partido al que le costó formarse, con dos equipos que tenían dificultades para generar avances de peligro. En ese tramo, una incursión de Moreno hasta casi el área chica fue lo más serio de Puerto Nuevo, mientras que la movilidad de Carrozzino por izquierda era lo mejor que mostraba Juventud Unida. Sin embargo, a partir de la media hora de juego, el local empezó a crecer e, incluso, a generar situaciones claras de riesgo. A los 30, una pelota parada ejecutada por Valenzuela fue peinada por Graieb y salió muy cerca del poste derecho de Bonet. Mientras que a los 32, "Chiquito" aguantó con firmeza un mano a mano con Acuña y sostuvo el cero en su arco. Igualmente, la más clara del local terminaría ocurriendo sobre los 40 minutos, en una contra que derivó en dos ocasiones: porque, en primera instancia, Bonet tapó el remate de Carrozzino; y luego, Banegas depejó sobre la línea la definición de Acuña tras el rebote. En esa parte final del primer tiempo, Puerto Nuevo también tuvo su chance clara: fue a los 35, cuando Gómez bajó la pelota para Ruiz, quien definió de primera entrando al área, pero apenas ancho. Así, los dirigidos por "Jetín" Pereyra se fueron al descanso sabiendo que debían corregir la marca de Carrozzino y que tenían que mejorar en la tenencia del balón para no dejar crecer al rival. Sin embargo, cualquier idea charlada en el vestuario se desvaneció en apenas 20 segundos, a pesar que el Auriazul tuvo el saque inicial ya con el "Pampa" Sosa en cancha (reemplazó a Moreno). Pero el elenco campanense perdió el balón rápidamente y éste le llegó a Carrozzino, quien sobre el vértice del área se hamacó ante Correa, que le cometió un penal infantil. Valenzuela se hizo cargo de la ejecución y con un ajustado disparo contra el palo derecho de Bonet abrió el marcador al minuto del complemento. El Portuario salió en busca del empate y con el correr de los minutos se fue exponiendo. Incluso, Solís reemplazó a Redondo para tratar de tener cambio de ritmo en los metros finales. Sin embargo, apenas se arrimó al arco de De Rosa con un remate de Banegas que salió desviado. Y Juventud Unida liquidó el pleito de contra en tan solo tres minutos. A los 23, una guapeada de Carrozzino por izquierda derivó en el 2-0. Y a los 26, un medido centro de Valenzuela desde la derecha encontró la llegada solitaria de Carrozzino, quien sentenció el juego con un cabezazo letal. Así, mientras el Lobo Rojo festejaba su segunda victoria consecutiva después de estar 13 fechas sin ganar, Puerto Nuevo lamentaba su cuarta derrota en fila. Contrastes de una mañana de sábado en la que el Auriazul no pudo torcer el difícil camino que transita en esta parte de la temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (3): Daniel De Rosa; Daniel Kombi, Javier Graieb, Gonzalo Pulido, Damián Lescano; Maximiliano Saracho, Luciano Pérez; Miguel Acuña, Alexis Valenzuela, Hernán Carrozzino; y Brian Konecny. DT: Juan Steinbach. SUPLENTES: Brian Velasco, Enrique Grieger, Santiago Guzmán, Esteban Pérez, Maximiliano Romero, Ayrton Barreiro y Alberto Luna. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Enzo Moreno y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Leandro Bonet, Lautaro Cuenos, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez, Carlos Tapia, Thomas Solis y Orlando Sosa. GOLES: ST 1m Alexis Valenzuela -penal- (JU), 23m y 26m Hernán Carrozzino (JU). CAMBIOS: ST Sosa x Moreno (PN), 21m Solis x Redondo (PN), 26m Barreiro x L. Pérez (JU), 29m Romero x Carrozzino (JU), 40m Tapia x Banegas (PN) y 43m Guzmán x Valenzuela (JU). AMONESTADOS: L. Pérez y Carrozzino (JU); Gómez (PN). CANCHA: Juventud Unida. ÁRBITRO: Tomás Duilio.

