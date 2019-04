Por la tercera fecha de la Segunda Divsión de la URBA, el Tricolor perdió 28-24 ante Club Argentino después de estar 24-0 arriba en la primera parte. Hasta los 35 minutos de la primera parte, Ciudad de Campana dominó su compromiso de ayer frente a Club Argentino por la tercera fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Sin embargo, se quedó y la visita lo aprovechó para sorprendentemente dar vuelta un partido que perdía 24-0. Sí: con cuatro tries, Club Argentino se terminó quedando con la victoria por 28 a 24 y revirtiendo una historia que había comenzado totalmente Tricolor. Es que un try de Nazareno Alaguibe a los 4 minutos adelantó 5-0 al equipo de nuestra ciudad. Luego, a los 18, 24 y 34 minutos, Ciudad de Campana volvió a llegar al ingoal rival (por intermedio de Adrián Lugo, Juan Calvi y Enrique Peralta) y estiró la diferencia a 24-0 (dos conversiones de Peralta). Así, el encuentro tenía pinta de goleada. Sin embargo, sobre el ciere de esa primera parte, Argentino anotó su primer try para dejar la chapa 24-7 al entretiempo. Y en el complemento, el visitante volvió a desembarcar en el ingoal Tricolor a los 8 y 17 minutos. Por eso, cuando promediaba la segunda mitad, el tanteador ya era parejo (24-21). Y cuando faltaban seis minutos para el final del juego llegó la conquista ganadora de Argentino, que al convertir sus cuatro tries se quedó con el triunfo por 28 a 24 (el CCC falló dos conversiones). En esta oportunidad, el head coach César Gigena dispuso la siguiente alineación para el equipo de nuestra ciudad: Gabriel Pujol, Tomás Tourn (Mateo Codesido), Alan González (Ariel Molina); Franco Casanova, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Nicolás Toledo (Bruno Calle), Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Damián Colella, Enrique Peralta, Franco Pittari, Franco Barco; y Nazareno Alaguibe. Esta fue la segunda derrota del CCC como local (en el debut había perdido 27-20 con Virreyes), mientras que como visitante ha superado 19-14 a Varela Junior. De esta manera, en estas primeras tres fechas acumula 6 unidades. Los demás resultados de esta tercera jornada de la Segunda División de la URBA fueron: El Retiro 39-7 Gimnasia de Ituzaingó, Las Cañas 25-29 Virreyes, Del Sur 14-29 Varela Junior, Los Cedros 36-25 La Salle, Tiro Federal de San Pedro 34-0 San Miguel y Atlético Chascomús 10-32 Mercedes RC. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) El Retiro, 14 puntos; 2) Virreyes y Los Cedros, 13 puntos; 4) Las Cañas, 10 puntos; 5) Club Argentino, 9 puntos; 6) La Salle, 8 puntos; 7) Tiro Federal de San Pedro, 7 puntos; 8) Ciudad de Campana y Mercedes RC, 6 puntos; 10) Varela Juniors y Atlético Chascomús, 5 puntos; 12) Del Sur, 4 puntos; 13) Gimnasia de Ituzaingó y San Miguel, 1 punto. En tanto, por la cuarta fecha, Ciudad de Campana deberá visitar a La Salle en una jornada que se completará con San Miguel vs Los Cedros, Club Argentino vs Del Sur, Varela Junior vs Las Cañas, Virreyes vs El Retiro, Gimnasia de Ituzaingó vs Mercedes y Tiro Federal de San Pedro vs Atlético Chascomús.

Rugby:

Ciudad se quedó en el segundo tiempo y volvió a caer como local

