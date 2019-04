Ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Echeverría y Castilla. El viernes por la noche chocaron en Echeverría y Castilla, barrio Las Acacias, un Clío y una Crypton 110. El hecho se registró alrededor de las 22.30 horas cuando la Crypton impactó contra el lateral del Renault. En la moto viajaban dos menores de edad, que debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia participaron médicos del SAME y policías del Comando Patrulla.

Del operativo de emergencia fueron parte el SAME y la Policía.

#Dato accidente en Echeverría y Castilla a las 22,30 hs. Una Crypton 110 negra impactó contra el lateral del conductor de un Clío blanco. En la moto iban dos menores, fueron trasladados al hospital (uno con politraumatismos), SAME doctora Cubero, Comando zona 7 Of. González pic.twitter.com/T5afuEFXeN — Daniel Trila (@dantrila) 6 de abril de 2019

Dos menores internados tras chocar en moto en Las Acacias

