Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana aseguran que el Municipio "rompió una plaza que estaba en buen estado para adjudicarle la obra a una empresa amiga". En la última sesión del HCD, presentaron un pedido de informes sobre dicho proyecto. La Municipalidad inició la semana pasada la remodelación de la plaza Eduardo Costa y desde la oposición afirman que "se encuentran sorprendidos por la destrucción de las veredas del espacio público principal de nuestra ciudad, las cuales –señalaron- se encontraban en buen estado". Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana denuncian que el Municipio "rompió una plaza que estaba en buen estado para adjudicarle la obra a una empresa amiga", porque "la plaza ya había sido remodelada hace algunos años, donde se concretaron las actuales veredas y se colocaron nuevos bancos, además de renovarse la iluminación". En ese sentido, manifestaron que "es un verdadero despropósito que el Intendente destine millones de pesos en la plaza mejor conservada de la ciudad, cuando en los barrios por ejemplo hay espacios públicos que se caen a pedazos, o ya fueron tapados por los pastizales". La concejal Romina Carrizo presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un pedido de informes al Departamento Ejecutivo para confirmar cuál es la empresa adjudicataria de la obra. "Tenemos motivos para pensar que la remodelación de la Plaza Eduardo Costa no es una necesidad, sino un negocio. Porque casualmente la empresa a cargo de la obra es la misma que ha sido beneficiada anteriormente con desembolsos millonarios. Los vecinos deben saber si existe un vínculo entre los titulares de la firma porteña y la actual gestión municipal", señaló. Por último, el concejal Rubén Romano manifestó que "nuevamente el intendente demuestra que tiene las prioridades invertidas. Cuando llueven los reclamos por el estado de los barrios, la situación de las calles, los problemas ante cada lluvia, vuelve a poner los recursos de los contribuyentes en una obra que bien podría esperar. Pero los tiempos electorales mandan en su agenda. El cierre de comercios, la pérdida del empleo, la inseguridad, y tantos otros problemas que afectan a los campanenses, deben seguir esperando", consideró Romano.

Las veredas, antes y después del paso de las máquinas en la plaza central.



