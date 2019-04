Rubén Romano: "Voy a ponerme al frente del reclamo de la gente"

El concejal acompañó dos movilizaciones en nuestra ciudad en las que cientos de vecinos reclamaron por la falta de trabajo y el incremento en las tarifas. "Para el Gobierno esta gente es invisible. Veo que las familias ya no resisten la crisis, y creo que hay otro camino posible", aseguró. Cientos de trabajadores se movilizaron el jueves reclamando nuevas fuentes de empleo y preocupados por la situación que atraviesa a los diferentes sectores productivos de nuestra ciudad. Y al día siguiente, otro importante número de vecinos llevó su reclamo al centro de Campana, movilizados por los aumentos en las tarifas de los servicios básicos, pero además, por la inflación que complica llegar a fin de mes. Rubén Romano, concejal del PJ-Unidad Ciudadana, acompañó cada una de estas expresiones cívicas, escuchando el reclamo de quienes allí se manifestaron. "Para el Gobierno esta gente es invisible. Duele encontrarse con vecinos que hasta hace un tiempo cruzábamos en un supermercado, o haciendo compras, y hoy deben movilizarse para pelear por un puesto de trabajo. Veo que las familias ya no resisten la crisis, y creo que hay otro camino posible", aseguró Romano. El concejal afirmó que "tanto el Presidente Macri como sus representantes gubernamentales, como lo son la Gobernadora Vidal y el propio Intendente Abella, insisten con ratificar un rumbo que está arrasando con las posibilidades de miles de vecinos, y llevando directamente a la ruina a otros tantos". "Ante todos los indicadores, que señalan una caída en la economía, en el empleo, un aumento de la inflación, un incremento millonario de la deuda, y en el descontento generalizado de los ciudadanos, aseguran que vamos por el camino correcto. En cuatro años, lo único que han demostrado son las consecuencias de ese camino, que son las que padece la gente, hoy sin trabajo, sin la posibilidad de ahorro, y resignando cada día más derechos", sostuvo el edil. Además, lamentó el rol del Municipio ante esta realidad: "En Campana surgen nuevos comedores comunitarios porque la gente no tiene para comer. Cada vez son más los que asisten. Debería estar en marcha un operativo especial de contención, para toda esa gente. Pero parece que se intenta tapar todo con escenarios coloridos, alguna plaza pintada, y publicidad que muestra a una ciudad que esconde bajo la alfombra sus problemas de base. Porque todo tiene un límite, y hoy, como están las cosas, no se puede tolerar que un Gobierno esté más preocupado por entregarles obras a sus amigos, que en defender a sus vecinos, y en especial, a quienes la están pasando mal". "El macrismo usó a la política para llevarnos a esta situación. Yo quisiera que la política sea la herramienta que nos permita salir adelante, en manos de gente noble y personas de bien. Voy a ponerme al frente del reclamo de la gente, y hoy, acompañando a esta inmensa cantidad de vecinos, solo quiero en persona redoblar mi compromiso con ellos, y con cada campanense que necesite una mano para salir del pozo y recuperar aquello que les han quitado", concluyó.

Ruben Romano acompañó a trabajadores y vecinos afectados por los despidos, la falta de empleo, y los tarifazos.



Rubén Romano: "Voy a ponerme al frente del reclamo de la gente"

