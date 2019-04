La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/abr/2019 Alejo Sarna sigue reuniéndose con jóvenes por la segunda etapa del SkatePark







Sostuvo "una parte del ingreso de 17 millones de pesos para arreglar espacios públicos que fueron invertidos en el "embellecimiento" de plazas que estaban en buen estado, se podrían haber destinados a la finalización del skatepark" y aseguró "vamos a seguir insistiendo". Días atrás, el joven referente de Vamos Campana dialogó con Samu y otros chicos skaters quienes entre otras cosas le manifestaron la necesidad de contar con canillas con agua, cámaras de monitoreo, botón antipático y mayor iluminación. Esta vez, Sarna escuchó a Fede, joven biker que utiliza la pista, quien comentó "queremos que se finalice el proyecto porque si bien lo que tenemos hoy está bueno, nos quedó chico. Y estamos practicando deportes extremos, entonces necesitamos que se termine la idea que entre otras cosas contemplaba espacios para aquellos que recién se inician. También son necesarios bancos o lugares para que la gente que va a mirar pueda sentarse, ya sean espectadores o los padres de los chicos que van a practicar. Y señalización de donde se pueden realizar determinadas actividades y donde no, para el cuidado de todos". Por su parte, Sarna sostuvo que "nuestro objetivo es seguir charlando y escuchando a todos los que utilizan el SkatePark con el fin de generar un proyecto consensuado para que los jóvenes puedan divertirse de manera segura" y añadió que "una parte del ingreso de 17 millones de pesos para arreglar espacios públicos que fueron invertidos en el "embellecimiento" de plazas que estaban en buen estado, se podrían haber destinados a la finalización del SkatePark. Pero vamos a seguir insistiendo para que se termine y se le agreguen las mejorar que los chicos y chicas que utilizan el lugar a diario crean convenientes como las que nos contaron Samu y Fede". "Esto no se trata solo de un espacio de recreación, se trata de generar un ámbito donde nuestros jóvenes puedan practicar un deporte, desarrollar habilidades, pasar tiempo al aire libre, pero principalmente donde el municipio pueda contener a los chicos y chicas a través de la práctica de disciplinas que los van a ayudar a organizar sus vidas, porque me contó Fede, en la bici aprendió a "caerse, levantarse y seguir andando". Por eso lo importante de que el Municipio le preste atención a esta obra y al pedido de cientos de chicos y chicas que simplemente quieren un espacio para ellos".

El joven dirigente de Vamos Campana dialogó con "Samu" y otros chicos skaters quienes le manifestaron inquietudes referentes a la pista de Skate



