Miles de docentes sufrieron descuentos en sus salarios

Según Provincia, es en los casos que se adhirieron a los paros del mes de marzo. Gremios locales se entrevistaron con autoridades de la Jefatura Distrital. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) se quejaron ayer de "descuentos irregulares" que el gobierno provincial concretó en los salarios docentes y aseguraron que "esta irregularidad se aplicó hasta en casos que no habían adherido a las medidas de fuerza" dispuestas por los gremios. Sin embargo, desde el Gobierno provincial salieron al cruce de las denuncias, remarcaron que se hicieron "los procedimientos habituales" de liquidación y que "no hubo ningún error" en el proceso. A primera hora del viernes los gremios plantearon el reclamo: "Se aplicaron descuentos indiscrimi-nados y arbitrarios en los sueldos de los maestros", dijo Mirta Petrocini, titular de la FEB. Aseguró que "es vergonzosa la situación por la que obligan a atravesar a los docentes, sin ningún tipo de racionalidad, afectando algo tan importante como el salario". Por su parte, Suteba señaló que "en el día de la fecha se denunció esta vergonzosa situación frente a las autoridades provinciales y en las jefaturas distritales". De hecho, en Campana las secretarias generales de ambos gremios, Juanita Fornarini y Lía Fernández, se movilizaron hasta la Jefatura de Inspección Distrital para llevar el reclamo. "Hoy en la provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal dejó sin sueldo a miles de docentes. Nadie, ni Consejo Escolar ni las Jefaturas, dan respuesta. Nadie sabe por qué esos compañeros no cobraron. Nosotros decimos que no es un error: significa que el Ministerio de Economía de la provincia está rifando el sueldo de los docentes en la Bolsa, seguramente", sostuvo Fernández. Desde la Gobernación señalaron que no hay "reclamos masivos" de maestros, aunque reconocieron algunos "puntuales" y aseguraron que "se están analizando uno por uno y en el caso de que se detecte algún error se va a solucionar inmediatamente".



Afiliados de Suteba ayer frente a la Jefatura de Inspección Distrital. ADUNLu rechazó el acuerdo salarial firmado con Nación La Conadu Histórica, que integra el gremio ADUNLu, rechazó la oferta salarial del Gobierno nacional para cerrar la paritaria del 2018, propuesta que sí fue aceptada por la Conadu. Conadu aceptó este viernes la propuesta del gobierno de un incremento del 10 por ciento en concepto de revisión salarial de la paritaria 2018, que de esta manera alcanzó el 44 por ciento. Pero desde Conadu Histórica señalaron que "el aumento otorgado el año pasado (devorado por la inflación) fue del 25% en cuotas, de los cuales el 10% correspondió a una suma fija y sólo un 15% fue a los sueldos básicos". Además, manifestó que "no se contempló una cláusula gatillo que actualizara los salarios de manera automática" y que desde enero de este año "el gobierno comenzó a pagar sumas en negro muy por debajo de los índices del INDEC". "Ahora acordaron introducir nuevos montos no remunerativos ni bonificables, que ni siquiera terminarán de cobrarse dentro del año calendario que indica el Convenio Colectivo de Trabajo (1 de marzo al 28 de febrero), ya que la última cuota se abonará en mayo y totalizará recién entonces el 44% de aumento. Para ese momento la inflación habrá trepado a más del 60%, convalidando una pérdida salarial de al menos 16%. La peor caída de los últimos 15 años", cuestionó el gremio en un comunicado. La Conadu Histórica reclama un incremento "inmediato" del 20% en compensaciones por la pérdida salarial del período 2018, "pase al básico de todas las sumas en negro" y un 35% de incremento salarial para el 2019 con cláusula gatillo.

