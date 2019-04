P U B L I C







Mara Pedrazzoli

Me pregunto si a esta altura del mes y del gobierno, algunos funcionarios extrañan el "cepo" cambiario. Los agroexportadores no liquidan, los bancos no transfieren la tasa de las Leliqs. El Fondo apoya al gobierno pero Argentina ya recibió el 70% del crédito. El viernes FMI aprobó el desembolso de USD 10.800 millones programados. El organismo advirtió en un comunicado sobre la inercia inflacionaria al tiempo que evaluó que la recesión habría pasado su peor etapa, espera observar una recuperación "gradual" en los próximos trimestres. La inercia inflacionaria es lo que está empujando hoy día el dólar al alza, en un escenario donde -como advierte el Fondo- el déficit fiscal y externo disminuye respecto de 2018. La especulación en el caso de los grandes jugadores, como los exportadores agropecuarios, tensó relaciones en las últimas semanas. Es que este año la cosecha alcanzará un nuevo récord de unas 142 millones de toneladas, sin embargo, según registros oficiales la liquidación de la misma se encontraba hacia fines de marzo 34% por debajo de lo declarado para el mismo período del año pasado. El viernes, Eduardo Buzzi fue duro con el oficialismo; analizó que se liquidarán un tercio de las divisas estimadas (en alrededor de USD 19.000 millones) y aclaró: "Nosotros no le creemos a este Gobierno, ni siquiera los empresarios amigos le creen. Hicieron todo mal". La mala gestión del gobierno para tentar a pequeños ahorristas, máxime en un año electoral, también explica la suba del dólar de las últimas semanas. Lo comentábamos días atrás en esta columna: los bancos nos transfieren las altas tasas que reciben por las Leliqs a los plazos fijos, entonces es más rentable para los ahorristas comprar dólares. También el FMI advirtió en el comunicado sobre la creciente volatilidad financiera de las últimas semanas. En este contexto, la caída del déficit fiscal y externo, halagadas por el Fondo, poco tienen para aportar a la estabilidad cambiaria. Hasta un reconocido "gurú" de los mercados emergentes advirtió esta semana sobre los riesgos políticos de invertir en nuestro país. El Fondo, en tanto, observó que el nivel de ingresos tributarios es menor al esperado de modo que deberían ejecutarse con prudencia los planes de gasto (también) en 2019. Por otro lado, la mejora del saldo externo, ocasionada por la caída de importaciones en un contexto recesivo, apenas alcanzan a suplir la demanda especulativa de dólares y el pago de la deuda externa. Las reservas siguen quietas alrededor de USD 66.000 millones, recibirán esta semana el aporte del Fondo pero desde el 15 de abril ese aporte podrá ser destinado casi íntegramente a ventas en el mercado cambiario: el Central podrá ofrecer hasta USD 60 millones diarios, que representan alrededor del 10% de las operaciones cotidianas (es bajo) pero servirá para complementar la ausencia de agro-dólares. El dólar subió esta semana otro pesito, cerró en $44 la primera semana de abril, contra un promedio de $42,5 en marzo y $39,4 en febrero. La tasa de interés de las Leliq cerró en 68% anual, contra 62,5% promedio en marzo y 48% en febrero. Son claros signos de mayor tensión financiera. Por otro lado, y frustrando un poco las expectativas del Fondo, se conocieron esta semana tres datos preocupantes sobre el entorno de la producción. La fabricación de autos cayó -41% en marzo comparado con igual mes de 2018, las ventas en el mercado interno -57% en igual comparación. La actividad industrial y la construcción cerraron -8,5% y -10,7% abajo en febrero respecto de los registros del año anterior, y arrastran casi 10 meses íntegramente recesivos.



Opinión:

Una campaña dolarizada

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: