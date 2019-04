La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/abr/2019 Opinión:

La visión sistémica

Habitualmente uno suele decir que algo es interesante o bueno si aquello que se juzga coincide con la línea de pensamiento personal. Esa empatía, tiñe de subjetivismo la observación, pero es inevitable. Este comentario viene en relación al reciente documento técnico publicado por el Arquitecto Marcelo Pazos, colega a quien conozco desde hace años y que ha enfocado la cuestión de Campana desde la visión sistémica territorial. No quiero hacer de este artículo una revisión técnica del documento, pero si quiero destacar algunos aspectos del pensamiento que me interesan. Tanto este escrito como parte del diagnóstico del Plan estratégico, y otros estudios de nuestra zona, coinciden en la necesidad de hacer una lectura desde la integralidad del sistema urbano y territorial. No hemos tenido en la historia de la planificación urbanística de esta ciudad y su partido, incluso islas, en ningún momento, una gestión integradora fáctica. Por una razón obvia de dividir para reinar, en los orígenes de la Ley 8912, la ciudad se partió en sectores, con el básico criterio militar de la fragmentación para el control. Esa sectorización ha perdurado en el tiempo, porque resulta más fácil para el ejercicio de la administración pública, la segmentación de modo de aprehender los problemas por ámbitos estancos y separados. Un ejemplo de integración en el pensamiento sistémico es la escuela de planificación orgánica europea, que solo se permite desagregar del todo un barrio para la administración de algún componente, pero al momento de su redefinición necesariamente se recompone en la visión del sistema al cual pertenece, y esto significa que su accesibilidad y sus identificadores lo son en relación al todo. Nosotros no hemos logrado la construcción de ese pensamiento, y mucho menos hemos logrado introducir en esa visión integradora la variable social. En el estudio socio ambiental "Crecimiento y Desigualdad Urbana" de Cristina Teresa Carballo se vuelcan indicadores de la evolución local que resultan esclarecedores sobre este tema. Del 50 al 80 la evolución socio económica de nuestra ciudad fue constante, y el modelo de crecimiento industrial signó todos los aspectos territoriales. Un esquema de desarrollo en base a mano de obra intensiva y un florecimiento que trae aparejado la competencia por el espacio de suelos urbanos de valor creciente. Altos costos de suelo intraurbano y la expulsión hacia la periferia. La situación del uso del suelo y su degradación, es directamente proporcional ya que los menores costos de suelo extraurbano van acompañados de menores calidades habitacionales, de implantación de servicios y finalmente de controles de habitabilidad. En el estudio de Teresa Carballo se define el concepto de "Capital Urbanizador", como el verdadero impulsor de la planificación urbana. Más allá de la existencia de normativas urbanísticas la sumisión política al efecto de la inversión territorial subordina cualquier expectativa de control de ese desarrollo. La ausencia de políticas públicas en ese sentido es una constante que ha llevado al crecimiento desordenado. En los periodos posteriores, se produce una meseta del modelo de mano de obra intensivo, incluso una regresión de modo que la pauperización de sectores extraurbanos se pone de manifiesto, tanto en la inversión privada como en la falta de atención pública. La cadena de la felicidad que suponía el crecimiento continuo y la teoría del derrame, de modo que todos los sectores pudieran consolidarse con el mismo nivel de atención, fue una utopía, y la desintegración de las periferias se hizo más evidente. Nunca hemos podido construir el pensamiento sistémico al que hace referencia Marcelo Pazos, y lo que me resulta más alarmante es que tampoco hemos tenido ni tenemos en la actualidad una visión conciliadora sobre el territorio. Ningún gobierno de los últimos tiempos ha actuado en función de la lectura correcta de la dinámica del mercado tierra local. Según Teresa Carballo la tendencia expansiva se detuvo allá por las cercanías del 80, y la expansión posterior según mi visión, fue solo de satélites o celdas de alta calidad en Barrios cerrados y clubes de campo, que fomentan otra forma de segregación socio territorial. Las normativas intraurbanas, a través de códigos restrictivos y sin fundamentos razonables, colaboran con ese modelo de expulsión y heterogeneidad, lo cual implica una contradicción creciente en la política pública del planeamiento ya que más dispersión es coincidente con más segregación social, y más costos urbanos en todo sentido, seguridad, servicios y control. Y por alguna razón, que hace años trato de descifrar, los gobiernos se suceden y rehúyen al debate de este tema, sin comprender que una redefinición del sistema urbano territorial puede resultar una verdadera herramienta de gobierno con visión de estado por sobre la mezquindad de las coyunturas electorales. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

