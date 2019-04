Gracias señor director de La Autentica Defensa por publicar el siguiente Correo de Lectores:

En el año 2010 con el anterior gobierno vecinos pedíamos que nos limpiaran y barrieran la cuadra comprendida en calle Liniers (entre Alvear y Vicente López), nos dijeron representantes de aquella época que hasta que no se renegociara el contrato con Agrotecnica no mandarían a nadie porque esta cuadra no estaba incluida. Ya pasaron 9 años, cambio el gobierno, ¿todavía no renegociaron el contrato con Agrotecnica o con la empresa que sea? Datos, en abril del 2010 yo por mi frente pagaba 9 dólares el barrido y limpieza, hoy en abril del 2019 pago 14 dólares, aumentaron la tarifa y encima seguimos con semejante mugre. ¿Cuál fue el cambio?

Antonio Ceferino Gimenez

DNI: 17.554.115