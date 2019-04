Juárez le contesta al concejal Colella

"Él dice que hay comercios que no dejan el dinero en la ciudad y se la llevan afuera. ¿Presentó alguna ordenanza para evitar que los mercados chinos no ahoguen a los almaceneros de los barrios?", señaló el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana.

"Vi las declaraciones del concejal Marco Colella en La Auténtica Defensa del jueves, y lo noto preocupado porque se ve que no le gusta que lo critiquen. Es la segunda vez que me pega en menos de una semana. Pero que se quede tranquilo que yo no soy candidato a concejal ni nada por el estilo. No me interesa la política, aunque pueda apoyar a algún candidato. Yo tengo una función, que es la de representar a los empleados de comercio de Campana. Y creo que desde que llegué a esta función, tan mal no lo he hecho. No quiero polemizar con él, no quiero perder tiempo y me dedico a trabajar. Me van a encontrar acá a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días", señaló a La Auténtica Defensa Luis Juárez, titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana.

"Sí –continuó- leo en los medios, que él dice estar muy preocupado por los comercios de nuestra ciudad. Entonces le preguntaría al concejal Colella qué ordenanza presentó para evitar la venta ilegal en la calle. Él dice que va a cuidar a los comerciantes, cuando incluso se está vendiendo comida en la calle. Me gustaría saber si alguna vez hizo algún control. ¿Se respeta la cadena de frío en los puestos de la plaza de la estación del ferrocarril; o en la plaza España? ¿Presentó alguna ordenanza para frenar el avance de los mercados chinos en los barrios? Él dice que hay comercios que no dejan el dinero en la ciudad y se la llevan afuera. ¿Presentó alguna ordenanza para evitar que los mercados chinos ahoguen a los almaceneros de los barrios?"

Más adelante, continuó diciendo: "Creo que un concejal tiene que conocer todos los barrios, y en el mío nunca lo ví. Aprovecho para avisarle que en barrio Don Francisco que en la calle Comelli hay una pérdida de agua hace 2 meses. Nunca lo ví caminando el barrio y viendo qué necesitan los vecinos. Mi trabajo no es polemizar con él, ni controlar todo el comercio ilegal que hay en la ciudad y que le hace competencia ilegal al comerciante que tiene todo en regla. Yo sí tengo que inspeccionar que si alguien tiene un empleado en su comercio, lo tenga en blanco. ¿Y los manteros de ropa usada en la plaza Primero de Mayo que ahora venden de todo? ¿Y la plata que los vecinos de Campana dejan en la Feria de Ruta 6 queda en Campana? Son esos comerciantes ilegales los que hacen cerrar a los comercios que él dice defender".

En ese sentido, Juárez también aclaró su postura: "Mi rol es defender y cuidar al empleado de comercio. Y acá no hubo despidos masivos, eso lo puedo asegurar. Sí hay gente que se está mudando de las arterias principales buscando alquileres más baratos. Pero en su mayoría, igual que en los barrios, son cuentapropistas. No tienen empleados, son emprendimientos familiares. Si un comercio cierra y 5 ó 10 empleados quedan en la calle, lo primero que hacen es venir a verme. Y eso no está pasando".