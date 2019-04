Todo el Jet Set presente en Campana

Fue ayer por la tarde, en la parroquia Nuestra Sra. del Carmen, donde se habría casado una hija de Alejandro Bulgheroni, principal accionista local de Axion y Pan American Energy

Sofisticados autos importados, incluyendo una impresionante Ferrari 812 Super Fast vino tinto, llamaron la atención de los vecinos del barrio Banco Provincia ayer por la tarde. Algunos curiosos pudieron dejar sus actividades para poder asomarse a respetable distancia.

"No sé… estaba todo el mundo. Lo vi a Facundo Arana, a Valeria Mazza y su esposo, Pancho Dotto… incluso llegaron dos combis repletas de modelos. No me pude quedar porque estaba trabajando, pero pude ver unos vestidos increíbles. Parecía la revista Caras", dijo una vecina del barrio que logró sacarle un retrato a la top model.

Versiones sin confirmar, señalan que la hija de Alejandro Bulgheroni, María José, sería la que se habría casado ayer por la tarde en la parroquia Del Carmen de Campana.



Una impresionante Ferrrari 812 Super Fast estacionó ayer por la tarde sobre la Av. Balbín.





El arreglo que lució el ingreso a la parroquia Nuestra Sra. Del Carmen, que cobijó una boda del jet set argentino



Nuestra lectora logró tomarle un retrato a la top model Valeria Mazza