Todos deberíamos en esta vida, entre otras cosas, leer y estudiar "La Biblia", para ser sabios, creerla para tener seguridad y practicarla para ser santificados. La Biblia es un libro, con muchas páginas escritas, durante unos 1500 años, y completada hace unos 2000 años, redactada por muchos escritores, pero de Un solo autor. Esa es "La Biblia", la "Palabra de Dios", que permanece para siempre. "La Biblia" nos cuenta historias, pero no es un libro de historia. La Biblia nos da consejos, pero no es un libro de buenos modales. A través de la historia, a través de cada escrito, La Biblia nos trae el mensaje vivo de Dios, para nuestras vidas, para cada día. Una abuela le pregunta a su nieto, ¿Qué te ha dicho Dios hoy? - Nada abuela - ¿no estabas leyendo La Biblia? - Si, la historia de los panes y los peces - ¿y que te dijo el Señor? - volvió a preguntar la abuela. - Nada, volvió a responder su nieto. - Seguramente Dios tenía algo para decir a este niño, pero el no supo cómo escucharlo. - ¿Te ha pasado lo mismo? Algunas sugerencias; 1) antes de abrir La Biblia ora a Dios, pídele que te haga entender su mensaje. 2) Lee con atención, luego contesta estas preguntas. ¿Qué me dice esta lectura? ¿hay una bendición para para poder dar gracias a dios? ¿Hay algún error o pecado que debo evitar? Pídele al Señor que les haga ver con qué situación de tu vida, tiene que ver ese pasaje leído y como debes actuar Recuerden siempre que Dios quiere comunicarse con todos nosotros, y para eso usa "Su Palabra". Allí nos demuestra cómo debemos vivir, y si vivimos como Él quiere. Dios nos sigue dando bendiciones y su conocimiento cada vez mayor de Él, y Su camino. Tengan fe, confíen cada día mas en Dios. El jamás nos dejara de amar. Él nos hará libres y nos dará su paz. Ella ha sido de inspiración y de haber posibilitado que muchísimas personas cambiaran sus vidas, para bien de ellos mismos, sus familias, sus estudios, su trabajo, su futuro, su salud, su prosperidad, la paz interior y la esperanza de vida eterna. Nunca es tarde para acercarse a Dios. (Jeremías 33:3) Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La realidad de La Biblia y el evangelio, también se demuestra en las vidas cambiadas de los muchísimos creyentes que se acercaron a Jesús. Consigue una Biblia, o abre tu Biblia tal vez olvidada, y descubre el maravilloso mundo que Dios guarda allí, para ti, deja que Dios en Su Palabra te hable y te encuentre. Es Dios quien te habla, descúbrelo, contémplalo, por ti mismo. Lee la Biblia para aprender, pidiéndole al Espíritu Santo que te de sabiduría y entendimiento, ¿Quieres saber más de Dios, a través de Jesús? ¡El que busca encuentra! Empieza a leer la Biblia hoy, no hay mejor momento que ahora, no hay razón para esperar. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "No basta con saber"

Por Mirta Dappiano

