"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" EN ESTOS DIAS SANTOS Profundiza el sentido de tu vocación y misión cristiana. Reza por las situaciones que afligen a la humanidad. Y anuncia la gran esperanza: "Cristo Crucificado ha Resucitado. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN / CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial. Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs.y de 16:00 a 19:00 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA. - 7 de Abril de 2019 - Año I - Edición Nº 24 SEMANA SANTA MISIONERA QUERIDOS HERMANOS Y VECINOS: Me alegra poder llegar a ustedes en estos días tan fuertes y llenos del Amor de Dios. Celebramos que el Padre Dios, compadecido de nuestra fragilidad nos envió a su Hijo Jesús, y que se hizo hombre naciendo de María Virgen. Y en estos días, conmemoramos su entrega total en la Cruz, y que al Resucitar nos dio Vida Eterna. Él, nos está invitando a participar con mucha fe, de estas celebraciones, dónde nos regalará el Espíritu Santo. Dios nos quiere renovar como personas y como comunidad. Queremos reunirnos, escuchar, reconciliarnos, celebrar y salir a contar a los demás lo que Dios hizo por nosotros. Es el momento oportuno para que te preguntes si a tu vida, ¿no le estará faltando experimentar el amor de Jesús? No te quedes a distancia. No te quedes mirando cómo pasa. Anímate y seguilo, su Alegría es grande. ¡Él no defrauda! Los sacerdotes, el diácono, el seminarista y la comunidad que integran toda la Parroquia y las Capillas, te desean ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! CATEDRAL SANTA FLORENTINA SABADO 13 DE ABRIL - 8:00 hs. Santa Misa - 19:00 hs. Misa de RAMOS DOMINGO DE RAMOS - 14 DE ABRIL - 8:00 hs. Misa de RAMOS - 11:00 hs. Procesión de Ramos y Misa de la Pasión del Señor - 19:00 hs. Misa de RAMOS MIERCOLES SANTO - 17 DE ABRIL - 19:00 hs. MISA CRISMAL Y RENOVACIÓN DE PROMESAS SACERDOTALES JUEVES SANTO - 18 DE ABRIL - 19:00 hs. Misa de la Cena y Lavatorio de los pies. Adoración al SANTISIMO VIERNES SANTO - 19 DE ABRIL - 18:00 hs. Celebración de la Pasión del Señor. - 21:00 hs. VIA CRUCIS INTERPARROQUIAL desde Ntra. Sra. del Carmen SÁBADO SANTO - 20 DE ABRIL - 8:00 hs. Laudes - 17:30 hs. Sto. Rosario - 19:00 hs. Rezo de Vísperas - 21:00 VIGILIA PASCUAL. Traer Velas y Agua para que sean bendecidas DOMINGO DE PASCUA - 21 DE ABRIL - 8:00 hs. Santa MISA PASCUAL - 11:00 hs. Santa MISA PASCUAL - 19:00 hs. Santa MISA PASCUAL SEMANA SANTA MISIONERA SABADO 13 DE ABRIL Capilla San Juan Pablo II y Centro pastoral San Antonio M. Claret. Cáceres 2332 - Barrio Siderca - 10:00 hs. Actividad misionera - 17:30 hs. Santo Rosario - 18:00 hs. Misa de Ramos - Entrega del Ramo Misionero DOMINGO 14 DE ABRIL Capilla Ntra. Sra. de la Paz. Maipú 328 - Barrio Dallera - 10:00 hs. Actividad misionera - 17:30 hs. Santo Rosario - 18:00 hs. Misa de Ramos - Entrega del Ramo Misionero JUEVES 18 DE ABRIL Capilla San Martín de Porres. Sarmiento 925 - 10:00 hs. Actividad misionera - 16:30 hs. Santo Rosario - 17:00 hs. Misa de la Cena y Lavatorio de los pies VIERNES 19 DE ABRIL Capilla San Juan Bosco. La Pampa 135 - Barrio Lubo - 10:00 hs. Actividad misionera - 15:30 hs. Santo Rosario - 16:00 hs. Pasión de Ntro. Señor por las calles del Barrio. SÁBADO 20 DE ABRIL Parroquia Santa Florentina. Varela 382 - Centro - 10:00 hs. Actividad misionera SÁBADO 27 DE ABRIL Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe. Coelli y Maffei - Barrio Los Pioneros - 10:00 hs. Actividad misionera - 15:30 hs. Santo Rosario - 16:00 hs. SANTA MISA - 17:00 hs. merienda a la canasta Las Actividades misioneras comenzarán en cada Capilla o en el Centro con una Charla motivadora e indicaciones sobre el barrio y se saldrá a misionar en parejas. A las 13 hs. almuerzo a la canasta y espacio para compartir experiencia y recreación. Luego se reinicia la misión por las zonas faltantes, de regreso en la Capilla se rezará el rosario y se continuará con la liturgia prevista en este programa.

