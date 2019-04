Publicidad El año pasado realizamos una publicación de las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) a modo de presentación, indicando brevemente que se podía conocer en cada una de ellas. Las tres islas son parte de las Antillas Menores, islas de fuerte legado holandés, ordenadas y de muy buen nivel de vida. Además de estos atributos, es importante tener en cuenta que a la hora de armar un viaje a este sector del Mar Caribe, hay dos cuestiones de peso: por un lado esta zona está libre de tormentas tropicales en septiembre y octubre y por otro lado las islas cuentan con casi 300 días de sol al año, sumando a esto la conectividad desde Argentina, que acercó estos destinos y los transformó en opciones realmente accesibles. A diferencia de Aruba, Curazao no nos exige la vacuna de fiebre amarilla, y se llega sin la obligación de pasar por EE UU (por ende sin necesitar la visa de EE UU) con Copa Airlines, vía Tocumen, Panamá, con un único cambio de avión y una breve escala. Curazao es una pequeña isla, de poco más de 400 km² a 50 Km de las costas de Venezuela. En 2.010 dejó de pertenecer a las Antillas Holandesas, pero vemos una fuerte herencia neerlandesa por todos lados, comenzando con el idioma oficial (son 3 los idiomas oficiales - holandés, papiamento e inglés-) aunque la mayoría de los habitantes hablan español; la moneda, ya que conservan el Florín Antillano, y el estilo de vida de una población mayormente descendiente de esclavos africanos con una educación heredada de los conquistadores holandeses. El arribo aéreo es a Willemstad, la capital y ciudad más poblada de isla. Lo primero que les va a llamar la atención es el espíritu colonial del lugar, casas pintadas delicadamente de colores pastel, estilo de arquitectura neerlandesa sin ninguna duda. La arquitectura colonial de Willemstad fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta animada capital es un destino acogedor y también divertido, con dos distritos históricos divididos por la bahía de St. Anna: Punda, de calles estrechas, llena de tiendas, museos y Otrobanda, o "The Other Side" ("El Otro Lado") que es un laberinto de calles serpenteantes residenciales que contrasta con la organizada cuadrícula del otro lado de la bahía. Después de visitar Otrobanda es aconsejable tomar el camino al famoso puente de la Reina Emma, se trata de un puente peatonal que se abre cada vez que alguna gran embarcación pide paso. Es llamativo, que al igual que en Amsterdam, también cuentan los curazoleños con viviendas flotantes, incluso un mercado flotante. Cerca del centro histórico se encuentra Sharloo, que fue un barrio judío de gente acaudalada, realmente muy bonito, donde gran parte de las construcciones que en su momento fueron residencias muy grandes y confortables, hoy se convirtieron en bancos, empresas u oficinas gubernamentales. La isla ofrece la posibilidad de visitarla directamente o combinar la visita con un crucero, ya que dispone de puerto con estas características. Sunscape Curazao, perteneciente a la cadena hotelera AM Resorts es una excelente opción con régimen All Inclusive a precios muy moderados. Pero lo más importante de esta clase de destinos es la playa, y en ese sentido hay opciones interesantísimas. Cerca de la capital se encuentra Mamboo Beach, que son 5 playas juntas de aguas muy transparentes y arenas bien blancas. Es llamativo como varían los azules del agua. La playa tiene bares, sitios de descanso, servicios. Pueden tomar tragos, solicitar reposeras, o leer un libro en esta costa tranquila. Kalki es sin dudas una de las playas más bonitas. Se accede solamente en auto y los lugareños le dice Alicia en el país de las maravillas por su belleza marina. Perfecta si quieren pasar un día de playa y hacer snorkeling. Pueden contratar ahí mismo una excursión de buceo, ya que hay una escuela sobre la misma playa. Playa Grote Knip y Klein Knip parecen de película, son muy similares, pero Grote Knip (también llamado Playa Abau o Kenepa Grandi) es de mayor tamaño y también recibe más gente. En esta playa también hay sitios desde donde se puede saltar al agua desde rocas. Klein Knip (también llamado Kenepa Chiqui) es la mitad en tamaño y popular entre los locales. Aquí pueden llegar en un bus, aunque van a tener que caminar 2 km hasta la playa. Ambas playas están rodeadas de rocas, por lo que hay muchos lugares para bucear. No hay restaurantes, pero suele haber gente vendiendo bebidas y aperitivos, así y todo recomendamos que lleven el almuerzo. Por último, no queremos dejar de recomendarles que inviertan una tarde en Lagoon Beach, famosa por el snorkel, donde van a encontrar fomaciones rocosas muy bonitas y una vida salvaje abundante. Van a poder divisar peces de distintos tamaños y por la tarde es frecuente ver tortugas marinas. En los alrededores está repleto de iguanas que están familiarizadas con los turistas, con lo cual pueden alimentarlas con la mano. En este playa hay un restaurante grill con una vista espectacular y una escuela de buceo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Por Lic. Guillermo Ceballos

