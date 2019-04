Desde las 16.30 horas se enfrentan en cancha de Puerto Nuevo. La otra semifinal la protagonizan La Sonia de José C. Paz y 12 de Octubre de San Nicolás. Esta tarde, La Josefa comenzará a transitar un nuevo escalón del enorme recorrido que está realizandoen la Copa de Clubes de la Federación Norte de Fútbol: será desde las 16.30 cuando reciba la visita de la Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz en el inicio de una de las serie semifinales. Para este encuentro, que se disputará en cancha de Puerto Nuevo, el conjunto dirigido por Brian Geuna formará con Lucas Godoy; Favio Ostorero, Sebastián Nicolini, Nelson Gómez, Javier Martínez; Facundo Rambaud, Gonzalo Maidana, Javier González; Fernando Criado, Iván García y Pablo Tornatori. En ese compromiso, el equipo de nuestra ciudad no puede contar con Ezequiel Migueles y Mauro Soler, quienes fueron expulsados en el partido revancha de Cuartos de Final frente a Sportivo Las Palmeras de Río Tala, y tampoco con Jonatan Gómez, quien deberá ser intervenido por una lesión de meniscos. La Josefa se clasificó a esta instancia luego de ser segundo en la Zona E y tras superar a Belgrano de Zárate en Octavos de Final y a Sportivo Las Palmeras de Río Tala en Cuartos de Final. Por su parte, SAPA (que compite en la Liga Mercedina) fue el ganador de la Zona C en la primera fase y luego, en Octavos de Final eliminó a Defensores de La Esperanza (con victorias 1-0 y 4-0). Posteriormente, en Cuartos de Final superó a ATILRA de Luján: después de perder 1-0 como visitante en la ida se impuso 3-1 como local el último jueves por la noche. En la otra llave de semifinales de esta Copa Federación Norte 2019, 12 de Octubre de San Nicolás recibirá hoy la visita a La Sonia de José C. Paz en el encuentro de ida de la serie.

La Josefa inicia hoy su serie semifinal frente a Sapa de Marcos Paz

