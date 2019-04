-Grupo B: Albizola FC vs Atlético Las Campanas, Otamendi FC vs Atlético Las Praderas, Las Palmas vs Villanueva, Leones Azules vs Real San Jacinto y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo. Libre queda La Josefa.

-Grupo A: Malvinas vs Deportivo San Felipe, Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano, Juventud Unida vs Mega Juniors, Deportivo Río Luján vs El Junio y Villa Dálmine vs Desamparados FC. Libre queda Defensores de La Esperanza.

El Torneo Oficial de Primera División se dividirá en dos zonas de 11 equipos y contará con la participación de Villa Dálmine y Puerto Nuevo. También se sortearon los fixtures de Tercera y el Torneo Femenino.

El pasado jueves, con una importante puesta en escena, se realizó el sorteó de la temporada 2019 de la Liga Campanense de Fútbol que estará arrancando el próximo fin de semana.

Fue un evento que contó con la participación del Intendente Sebastián Abella; el Director de Deportes de la Municipalidad, Gonzalo Patiño; el exarbitro y ahora formador, Miguel Ángel Scime; y el ex arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, entre otros.

"Las expectativas se superaron. Fue un gran evento, con concurrencia de todos los clubes. La Liga quiere crecer y creo que arrancamos con el pie derecho", remarcó el Presidente de la entidad, Matías Silva, en diálogo con La Auténtica Defensa.

El campeonato de Primera División contará con la participación de 22 equipos. Las incorporaciones más rutilantes son las de Villa Dálmine y Puerto Nuevo (los clubes campanenses afiliados a AFA), pero respecto al año pasado también se sumaron otros seis equipos: Malvinas, Deportivo Río Luján, Villanueva, Barrio Lubo, Albizola FC y Las Palmas.

Tras el sorteo, en el Grupo A quedaron: Deportivo San Felipe, Malvinas, Desamparados FC, Mega Juniors, Deportivo San Cayetano, El Junior, Defensores de La Esperanza, Deportivo Río Luján, Lechuga FC, Juventud Unida y Villa Dálmine.

En tanto, en el Grupo B estarán: Atlético Las Campanas (último campeón), Albizola FC, Barrio Lubo, Real San Jacinto, Villanueva, Atlético Las Praderas, La Josefa, Otamendi FC, Las Palmas, Leones Azules y Puerto Nuevo.

Los tres mejores de cada uno de los grupos se clasificarán al Hexagonal Final, que otorgará dos cupos para jugar el Torneo Regional Federal Amateur y cuatro plazas para la Copa Federación. Mientras que los restantes 16 equipos jugarán divididos en dos zonas para definir quién se queda con una quinta plaza a la Copa Federación.

"Estamos muy contentos con que haya 22 equipos participantes. Los dos grupos quedaron conformados de manera increíble y la participación de Villa Dálmine y Puerto Nuevo le da un color impresionante", señaló Silva tras el sorteo.

Durante este acto de presentación de la temporada, también se destacaron avances en la organización. En ese sentido se explicó que la Primera División se programará aparte del resto de las categorías (Tercera, Cuarta y Quinta) y que cada fecha de Primera se desarrollará de viernes a domingo en las canchas de Las Campanas, San Cayetano y Otamendi (el predio ubicado sobre Colectora Norte).

Estos escenarios se mejorarán con la colaboración del Municipio y en cada uno de ellos habrá dos efectivos policiales para brindar seguridad durante los partidos de Primera División (entre los presentes estuvo el Jefe de la Comisaría Campana, Pablo Pujol).

Finalmente, durnte el evento, cada uno de los 22 equipos participantes recibió un kit con seis pelotas (dos oficiales y cuatro de entrenamiento) y materiales de entrenamiento. El cierre, tras el sorteo y esta entrega, llegó con una foto grupal sobre el escenario del Teatro Pedro Barbero, donde se reunieron las ilusiones de todos los clubes que son, además, las ilusiones de esta Liga Campanense de Fútbol que busca dar un salto de calidad en este 2019.



REPRESENTANTES DE LOS 22 EQUIPOS JUNTO AL INTENDENTE ABELLA Y EL TROFEO DE CAMPEÓN SOBRE EL ESCENARIO DEL TEATRO PEDRO BARBERO.





NAVARRO MONTOYA, ABELLA Y PATIÑO JUNTO AL PRESIDENTE DE LA LIGA, MATIAS SILVA.





CADA UNO DE LOS 22 EQUIPOS SE LLEVO UN KIT CON SEIS PELOTAS Y MATERIALES DE ENTRENAMIENTO.

TERCERA Y FEMENINO

El campeonato de Tercera División contará con la participación de 20 equipos, dado que no estarán ni Villa Dálmine ni Puerto Nuevo. Y la primera fecha tendrá los siguientes enfrentamientos: Deportivo San Felipe vs Lechuga FC, Las Palmas vs Real San Jacinto, La Josefa vs Otamendi FC, Desamparados FC vs Atlético Las Campanas, Atlético Las Praderas vs Villanueva, Barrio Lubo vs Juventud Unida, El Junior vs Malvinas, Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors, Albizola FC vs Leones Azules y Deportivo San Cayetano vs Deportivo Río Luján.

En tanto, el Torneo Femenino 2019 de la Liga Campanense tendrá la participación de diez equipos y la primera fecha ofrecerá los siguientes enfrentamientos: Otamendi FC vs La Josefa, Defensores de La Esperanza vs Leones Azules, Las Palmas "A" vs Las Palmas "B", Juventud Unida vs Villanueva y Mega Juniors vs Las Palmas "C".

ESCUELA ARBITRAL

Durante el evento de presentación de la Temporada 2019 de la Liga Campanense de Fútbol también se anunció la puesta en marcha en nuestra ciudad de una escuela arbitral para poder contar a futuro con jueces locales. Será una sede de la Escuela de Formación Arbitral "Miguel Scime" que comenzará a funcionar en mayo y tendrá clases teóricas, prácticas y de preparación física. Tras dos años de cursada, los participantes recibirán el título de Árbitro Provincial y podrían empezar a escalar en la estructura del SADRA.

Igualmente, quienes asistan a esta escuela comenzarán a dirigir con anticipación de acuerdo a la demanda que surja de los diferentes torneos de la Liga Campanense de Fútbol.

Podrán iniciar esta carrera hombres y mujeres mayores de 18 años (y de hasta 45) y la inscripción se realizará a partir de los próximos días una vez que el Municipio disponga la oficina que se encargará de dicho proceso.