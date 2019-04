La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/abr/2019 Se disputó la 2ª fecha y hay tres líderes en la División A







El Pino, Las Praderas y Lechuga FC ganaron sus dos compromisos hasta el momento. En la División B los punteros son Norte FC y Mega Juniors. Hoy se juega la tercera jornada. El pasado domingo se disputó la segunda fecha del campeonato de la Liga de Veteranos de Campana que cuenta con la participación de 34 equipos. Y concluida esta segunda jornada, en la División A hay tres líderes: El Pino, Las Praderas y Lechuga FC. Mientras que en la División B mandan Norte FC y Mega Juniors. El resumen de la segunda fecha fue el siguiente: DIVISIÓN A *San Luis 1 – El Defe 0. Gol: Martín Monteagudo (SL). *Los Pumas 3 – Amigos de Raúl 2. Goles: Carlos Benítez, Martín Bogao y Fermín Figueredo (LP); Néstor Torres -2- (AdR). *Juventud Unida 2 – Campana FC 1. Goles: Gustavo Aguirre y Diego Díaz (JU); Ismael Quirino (CAM). *El Pino 2 – Deportivo San Felipe 0. Goles: Leonardo Jáuregui y Manuel Villarreal (EP). *Lechuga 2 – CASLA 1. Goles: Jorge Gómez -2- (LEC); Martín Duhart (CASLA). *9 de Julio 3 – Naranja 2. Goles: Sandro Cerasa, Alejandro Malaszuk y Roberto Ocampo (9dJ); Pablo Mariño y Daniel Zaravia (NAR). *Las Praderas 1 – La Esperanza 0. Gol: Ariel Araujo (LP). *El Regreso 2 – La Josefa 2. Goles: Martín Vega -2- (ER); Darío Posetto y Fabián Dearmas (LJ). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) El Pino, Las Praderas y Lechuga, 6 puntos; 4) Las Campanas, Los Pumas, San Luis y Juventud Unida, 4 puntos; 8) Deportivo San Felipe, La Esperanza y 9 de Julio, 3 puntos; 11) El Regreso, 2 puntos; 12) El Defe, Amigos de Raúl y La Josefa, 1 punto; 15) Naranja, Campana FC y CASLA, sin puntos. DIVISIÓN B -Amigos de Zárate 2 – Estación Las Palmas 0. Goles: Walter Cabrera y Cristian Retamoza (AdZ). -Norte FC 3 – Sporting Pioneros 1. Goles: Orlando Bertagnoli, Julio Escobar y Armando Aquino (NOR); Lucio Albornoz (PIO). -Tavella 2 – El 70 2. Goles: Gustavo Acland y Pedro López (TAV); Juan Sottile y Cristian Sottile (El70). -Kilmes FC 5 – Albizola FC. Goles: Hugo Repez (2), José Leiva, Diego Molina y Celso Vera (KIL). -Puerto Nuevo 1 – Los Amigos 0. Gol: Silvio Aguirre (PN). -Mega Juniors 4 – Leones Azules 1. Goles: Christian Saffores (2) y Darío Murillo (2) (MJ); Silvio Quiroga (LA). -Unión Entre Ríos 1 – Patronato 0. Gol: Darío Calasari (UER). -Deportivo San Cayetano 2 – Titi y sus Amigos. Goles: Carlos González y Oscar Retamoza (DSC); Paulino Miño (TyA). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Norte FC y Mega Juniors, 6 puntos; 3) Kilmes, Amigos de Zárate, Deportivo San Cayetano, Puerto Nuevo y Unión Entre Ríos, 4 puntos; 8) Estación Las Palmas y Albizola FC, 3 puntos; 10) Atlético El 70, Tavella, Los Amigos y Leones Azules, 1 punto; 14) Sporting Pioneros, Patronato, Titi y Amigos y Atlético La Josefa, sin puntos. LA FECHA DE HOY La tercera jornada de este campeonato organizado por la Liga de Veteranos de Campana se disputará hoy en cuatro escenarios distintos: -En Santa Lucía jugarán: San Cayetano vs Las Palmas (10.00), La Josefa vs San Luis (11.15), Los Pumas vs Sporting Pioneros (12.30), Atlético El 70 vs Kilmes FC (13.45). -En CASLA se medirán: Campana FC vs Amigos de Raúl (10.00), CASLA vs Naranja (11.15), Lechuga FC vs Dep. San Felipe (12.30), Leones Azules vs Unión Entre Ríos (13.45) y Albizola FC vs Los Amigos (15.00). -En La Esperanza se enfrentarán: Norte FC vs Tavella (10.00), Amigos de Zárate vs Atlético La Josefa (11.15), Las Praderas vs El Regreso (12.30), La Esperanza vs 9 de Julio (13.45). -Y en Villanueva jugarán: El Defe vs Las Campanas (10.00), Patronato vs Titi y sus Amigos (11.15), Puerto Nuevo vs Mega Juniors (12.30) y Juventud Unida vs El Pino (13.45).

