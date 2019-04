BARSA, A UN PASO El Barcelona derrotó ayer 2-0 a Atlético Madrid con goles de Luis Suárez y Lionel Messi en los minutos finales y, de esa manera, prácticamente sentenció la Liga de España. Es que, cuando restan siete fechas, el club catalán tiene ahora 73 puntos y le sacó 11 de ventaja al Colchonero, que ocupa la segunda posición con 62. EMPATÓ BOCA Anoche, por la 25ª y última fecha de la Superliga, Boca Juniors igualó 1-1 en su visita a Aldosivi de Mar del Plata con gol de Mauro Zárate. Cristian Chávez marcó el empate para el Tiburón. Ayer, además, Vélez Sarsfield goleó 4-0 a Lanús con un triplete de Agustín Bouzat; Unión (SF) igualó sin goles como local con Estudiantes (LP); Banfield empató 1-1 con Newells; y Gimnasia venció 3-2 en La Plata a Colón. Antes, el viernes, San Martín de Tucumán se despidió de la Superliga con un empate en cero ante San Lorenzo. ¿DÍA DE DESCENSOS? Este domingo podrían definirse los tres descensos que restan de la Superliga a la Primera B Nacional. Patronato (90 puntos) depende de sí mismo y recibe en Paraná a Argentinos Juniors. Tigre (88) visita a River en el Monumental; San Martín de San Juan (88) recibe a Talleres de Córdoba; y Belgrano (87) juega como local ante Godoy Cruz. Estos cuatro partidos se disputarán en simultáneo desde las 15.15 horas. Antes jugarán: Huracán vs Atlético Tucumán (11.00) y Rosario Central vs Independiente (13.00). Mientras que a las 18.30 se jugará el último partido del torneo: el campeón Racing Club recibirá al subcampeón Defensa y Justicia. PRIMERA B METRO En el arranque de la 32ª fecha, ayer se disputaron tres partidos: Atlanta 0-0 Sacachispas; Tristán Suárez 1-1 Almirante Brown; y Comunicaciones 1-1 J.J. Urquiza. Hoy jugarán: Colegiales vs San Miguel y Deportivo Español vs Fénix. Mientras que mañana lo harán: Talleres (RE) vs Defensores Unidos, Flandria vs Barracas Central, UAI Urquiza vs Estudiantes y Deportivo Riestra vs All Boys (todos a las 15.30 horas). El líder Barracas Central (72 puntos) ya aseguró su ascenso al Nacional B, mientras que los tres boletos directos restantes los pelean Estudiantes (64), Atlanta (56), Deportivo Riestra (55) y Acassuso (50). PRIMERA C Ayer se puso en marcha el capítulo 32 con dos encuentros: Berazategui 1-1 El Porvenir y Sportivo Italiano 4-2 Lamadrid. Hoy jugarán: L.N. Alem vs Luján, Midland vs Argentino de Quilmes y Cañuelas vs Dock Sud. En tanto, mañana lo harán: Laferrere vs Villa San Carlos, San Martín vs Deportivo Armenio, Central Córdoba vs Ituzaingó y Excursionistas vs Sportivo Barracas. La tabla la encabeza Argentino de Quilmes con 57 puntos, seguido por Dock Sud (53), Deportivo Laferrere (49) y Deportivo Armenio (49). Los dos primeros ascienden directamente a la Primera B Metro.



Breves: Fútbol

