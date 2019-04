El Renault Sport Team domino la clasificación y tendrá a Pernía y Ardusso al frente de la grilla de partida. El piloto de nuestra ciudad no pudo registrar vuelta rápida en la "súper clasificación", pero ganó un lugar por la exclusión de Rossi. "Ahora sí da gusto". Con esas palabras escritas en su cuenta de Twitter ayer por la tarde, el campanense Matías Milla dejó en claro que el Renault Fluence #28 que tiene bajo su mando en esta temporada está en condiciones de pelear los primeros puestos en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Y es que el Negro es parte del Renault Sport Team, el equipo bicampeón de la divisional que ayer dominó la clasificación en el autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia (Córdoba). De hecho, Leonel Pernía largará hoy la final desde la primera posición (por lo que ya sumó 5 puntos), escoltado por el vigente bicampeón, Facundo Ardusso. Por su parte, Milla partirá desde el 5º puesto, después de haber sido cuarto en la primera tanda clasificatoria y no poder establecer por un despiste una vuelta rápida en la "súper clasificación" a la que accedieron los mejores seis tiempos de la jornada. Igualmente, el piloto de nuestra ciudad ganó una posición en la técnica por la exclusión de Matías Rossi (su Toyota Corolla, que había sido 3º, no dio el peso mínimo). "Un error mío nos dejó sin tiempo en el último corte. Gran trabajo del Renault Sport Team. Tenemos un gran auto para la final", completó Milla respecto a la jornada sabatina en la que además había sido 2º y 5º en las tandas de entrenamiento (ambas sesiones fueron dominadas por Rossi). Así, la primera grilla de largada de la temporada (que será con partida detenida) estará encabezada por los Renault Fluence de Pernía y Ardusso. Después se ubicarán Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Julián Santero (Toyota Corolla), Milla (Renault Fluence), Tomás Gagliardi Genné (Chevrolet Cruze), Mariano Werner (Fiat Tipo), Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo). La final en el Oscar Cabalén se pondrá en marcha hoy a las 12 del mediodía y está pautada a 27 vueltas (el circuito tiene 4.045 metros) o un máximo de 45 minutos. Transmitirán Canal 13 y TyC Sports.

MILLA TUVO UN GRAN SÁBADO Y SE ILUSIONA CON ESTAR EN LA PELEA EN LA FINAL QUE SE CORRERÁ HOY.



Automovilismo:

Súper TC2000; Matías Milla largará hoy la final desde el 5º puesto

