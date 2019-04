La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 07/abr/2019 Básquet:

Boat Club cayó en su debut en el Torneo Oficial 2019 de la ABZC







Perdió 78-64 como visitante frente a Independiente de Zárate en el arranque de la primera fecha. En el inicio del Nivel A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club cayó 78-64 como visitante frente a Independiente de Zárate en un encuentro disputado el viernes por la noche. El equipo de Gustavo Godoy, todavía en formación de cara a este certamen, presentó jugadores que han defendido la Celeste en los últimos años y sumó como refuerzo al escolta Guido Cadelli (ex Ciudad de Campana e Independiente), quien fue el máximo anotador del CBC con 18 puntos. En ese panorama, el Rojo se mostró mejor armado, con un plantel que ha tenido continuidad después de su participación en el Torneo Provincial de Clubes y que ya viene trabajando con el entrenador Raúl Belcuore desde principios de año. Así, el elenco zarateño se fue escapando en el marcador período tras período con un goleo repartido y llegó al último cuarto con 18 puntos de ventaja (63-45). Y en esos diez minutos finales sostuvo la diferencia de la mano del juvenil Thomas Muraca (marcó 7 de sus 19 puntos) y con dos triples de Tomás Ríos. El otro partido de esta primera fecha que se jugó el viernes se disputó en Capilla del Señor, donde Honor y Patria cayó 61-56 como local ante Central Buenos Aires en su debut en el Nivel A (ascendió en 2018). Por su parte, Ciudad de Campana recién se presentará el miércoles, cuando reciba desde las 21.30 horas a Defensores Unidos de Zárate, cuyo entrenador Juan Negro está abocado este fin de semana al Provincial Sub 17 como head coach de la Selección de la ABZC. Mientras que fueron postergados los encuentros Presidente Derqui vs Sportivo Pilar y Atlético Pilar vs Sportivo Escobar, dada la participación de estos conjuntos en el Torneo Federal. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE (78): Valentín Pracchia (9), Franco Pracchia (8), Juan Martín Petrosino (6), Nicolás Montero (8) y Franco Marrone (15) (FI) Ignacio Vellani (0), Thomas Muraca (19), Román Márquez (2), Agustín Anzuinelli (5), José Brown (0) y Tomás Ríos (6). DT: Raúl Belcuore. CAMPANA BOAT CLUB (64): Lucas Palacios (8), Guido Cadelli (18), Bruno Santini (4), Leandro Fink (8) y Gustavo Marafioti (11) (FI) Leonel Marizaldi (0), Mariano Rubin (4), Santiago Michelotti (0), Mateo Somoza (0) y Marcelo Sosa (11). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 23-15 / 18-14 (41-29) / 22-16 (63-45) / 15-19 (78-64). JUECES: Luis Ranzini y Pablo Cesio. GIMNASIO: Independiente.



PETROSINO BUSCA EL ARO ANTE LA MARCA DE SANTINI Y FINK (FOTO: ERNESTO ASCASO / DIARIO LA VOZ DE ZARATE).



Básquet:

Boat Club cayó en su debut en el Torneo Oficial 2019 de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: