Breves: Polideportivas

TRIUNFO DE JAGUARES En su séptima presentación en el Super Rugby 2019, Jaguares consiguió ayer una gran victoria al derrotar 22-20 como visitante a los Bulls de Sudáfrica. De esta manera, el record de la franquicia argentina en esta temporada quedó en tres victorias y cuatros derrotas. Los dirigidos por Gonzalo Quesada llegaron a este compromiso en una racha de tres caídas consecutivas y cuando parecía que llegarían a la cuarta, reaccionaron. Fue en los 10 minutos finales, con dos tries del apertura debutante Domingo Miotti, quien ingresó en el cierre por Santiago González Iglesias. El próximo sábado, Jaguares visitará a Sharks, que ayer goleó 42-5 a Lions y lidera la zona sudafricana con 21 puntos. El equipo argentino, por su parte, suma ahora 14 unidades y se ubica en cuarta posición por detrás de Bulls (18) y Lions (18). GANARON LAS LEONAS El Seleccionado Femenino de Hockey sobre Césped sumó ayer su quinta victoria al hilo en la FIH Pro League al vencer por 4 a 2 a Gran Bretaña, campeón olímpico 2016, en el estadio Mundialista Luciana Aymar, de Rosario. Los goles de las Leonas fueron anotados por Julieta Jankunas (2), Victoria Zuloaga y Majo Granatto, mientras que para el conjunto británico descontaron Grace Balsdon y Sarah Jones. Argentina, que venía de superar 1-0 a China en el mismo escenario, tiene ahora un registro de seis victorias, dos empates (ambos con punto bonus) y una caída, lo que la acerca a la clasificación para las semifinales del certamen. Actualmente lidera con un coeficiente de 81,48%, seguido por Holanda, con 80%, pero con solo cinco encuentros disputados. El próximo sábado, desde las 15.30 horas, el seleccionado dirigido por Carlos "Chapa" Reategui recibirá en el mismo escenario de Rosario a Nueva Zelanda. PERDIERON LOS LEONES Por su parte, la Selección Masculina perdió ayer 5-1 con Gran Bretaña, también en Rosario en un partido correspondiente a la FIH Pro League. Los tantos británicos fueron anotados por Phil Roper (2), Forsyth (2) y San Ward, mientras que para los Leones marcó Matías Paredes. Así, los dirigidos por Germán Orozco se mantienen con 10 unidades, producto de tres éxitos, un empate y tres derrotas. PODIOS ARGENTINOS El argentino Esteban Guerrieri consiguió ayer la primera victoria de la temporada 2019 de la Copa Mundial de Turismo (WTCR) en la carrera 1 del Gran Premio de Marruecos. Fue al mando de su Honda Civic Type R TCR del equipo ALL-INKL.COM Münnich. El piloto de Mataderos superó al experimentado Thed Björk (Cupra Lynk & Co 03 TCR) y el podio lo completó Néstor "Bebu" Girolami, con auto idéntico al de Guerrieri. Este domingo se correrán las carreras 2 y 3 previamente las correspondientes clasificaciones. PREMIO PARA GABY La argentina Gabriela Sabatini ha sido elegida para recibir el premio Philippe Chatrier, el máximo galardón que concede la Federación Internacional de Tenis, que se entregará durante la Cena de Campeones Mundiales que se celebrará en París el 4 de junio, durante Roland Garros. El Premio Philippe Chatrier, que lleva el nombre del expresidente de la ITF, fue introducido en 1996 y se concede a personas y organizaciones que han realizado contribuciones significativas al deporte del tenis, "tanto dentro como fuera de la pista".



