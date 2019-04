Rincón Tuerca

SUPER TC 2000: La categoría està arrancando su campeonato este fin de semana en el autòdromo Oscar Cabalen en la provincia de Còrdoba donde televisa Canal 13 desde las 11 hs a travès del programa Carburando. SORPRESA: En el taller aùn no salen de su asombro desde que se enteraron que uno de sus pilotos corriò una carrera de Rally un poco en auto y otro poco a caballo para la sorpresa de todo el equipo. ROTURA: Todo se encaminaba para la carrera de karting para Nicolàs Brugognone en la primera del año en la categorìa Kart Plus pero la rotura de los motores a utilizarlo dejaron sin posibilidades. ESPERAR: El auto se comenzò a realizar en su momento pero ahora decidieron parar ante la falta de presupuesto y se espera para mas adelante continuar con este chasis para el Regional en la vecina de Lima. TC MOURAS: La categorìa llega al autòdromo de Toay en la provincia de La Pampa en la bùsqueda de otra carrera del campeonato en este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Pùblica a travès del programa ACTC Media TV. HERMANOS: Vienen de correr en el escenario de Navarro donde se desarrollò la primera fecha del campeonato de Motocross y los hermanos Garrido fueron de la partida donde en la Clase 85 CC Juliàn ganò y su hermano en la Clase 125 intermedia llegò cuarto. FECHA: Continuando con el campeonato de motocross la pròxima fecha ya fue confirmada y se desarrollarà en el circuito "Al Lìmite" de la vecina ciudad de Zàrate el 18 de abril. PICADAS: El 14 de mayo fue el dìa elegido para arrancar con las picadas en el circuito de San Nicolàs que se desarrollaràn de dìa y comenzaràn a habilitar el predio desde las 10 HS. FORMULA RENAULT 2: La categorìa fàbrica de talentos està en este fin de semana arrancando su campeonato en el autòdromo de Alta Gracia en la provincia de Còrdoba donde desde las 11 hs televisa Canal 13 a travès del programa "Carburando". PODIO: El que viene de lograr en el autòdromo de Dolores en la Clase TC 1600 de la categorìa Alma el campanense Damian Toledo con un segundo puesto con la motorizaciòn de Diego Coronel y el chasis a cargo de la "sorda" con el asesoramiento de Victor Gonzalez. PRIMERA: El arranque del campeonato de los ciclomotores en San Andres de Giles lo encontrò ganador a Lisandro Acosta en su clase marcando su primera victoria en la categorìa con la preparaciòn de su padre el popular Pipi en el armado total de la moto. SUEÑO: En el equipo sueñan que su piloto alguna vez se haga cargo de sus errores en pista lo que no le permite con su karting gestar mas adelante en la final. TC PISTA MOURAS: Nueva presentaciòn de la categorìa este fin de semana en el autòdromo de La Pampa con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pùblica a través del programa ACTC Media TV. VICTORIA: Es la primera en su corta carrera deportiva para Santino Panetta en karting lograda en el kartòdromo Argentino en la categorìa IAME - ICC. RECUPERAR: El ex piloto de Alma tiene un proyecto interesante para toda nuestra zona donde se puede llegar a recuperar un predio para tener actividad automovilistica en la ciudad cuna del primer auto argentino y para esto ya està realizando los tràmites correspondientes. DEBUT: No tuvo mejor debut en el campeonato de motocross el joven zarateño Valentino Lacognata que se alzò con el triunfo en su clase con el asesoramiento de su padre Diego donde el pibe mostrò una vez que tiene condiciones. Hijo e tigre!!! TURISMO ZONAL PISTA: En el autòdromo capitalino la categorìa està comenzando su torneo con sus dos clases 2 y 3 donde desde las 10 hs arrancan con su espectàculo el 28 de este mes. RECORRER: Resultò extraño observar al piloto recorrer el trazado en su totalidad a pie buscando referencias del mismo aunque después ese viernes previo a la carrera decidiò no ser de la partida. Le habrà parecido peligroso!! CRECER: Cuentan que el 147 va mejorando su performance y el Fiat sigue en pleno desarrollo en el 1/4 de milla donde el piloto local Fernando Moreno va creciendo tambièn desde su condiciòn de piloto. Mirà vos! MOLESTO: El propietario de karting està molesto porque decidiò vender el mismo pensando en que lo iba a cobrar pero aùn quien se lo llevò no apareciò para abonarlo. Poca memoria o poca voluntad? TURISMO 4000 ARGENTINO: La categorìa llega hasta el autòdromo de La Pampa en la bùsqueda de sus dos carrerras para este fin de semana con su habitual parque de autos donde desde las 11 hs arranca la televisaciòn a travès de la TV Pùblica en el programa ACTC Media TV. ARRANCAR: El zarateño Leandro Cracco arrancò el campeonato en la Clase Dos de Alma con una victoria que pone al representante de Zàrate con el equipo de Novoa como un protagonista de esta clase de cara al futuro. INTENCION: En la carrera de motocross realizada en Navarro se lo pudo ver a German Henze con su equipo y el jefe Simòn Moyano presenciando dicho evento. Serà intenciòn de sumarse a la categorìa dado que viene corriendo en la propuesta del enduro, aùn nadie dio una respuesta sobre este tema. KART PLUS: Esta especialidad del karting vuelve a la actividad este fin de semana con la segunda fecha del certàmen en el kartòdromo de Zàrate donde utilizaran el circuito nùmero 6 comenzando desde las 10 hs. DISFRACES: En algùn momento dimos cuenta en esta secciòn de los disfraces que el piloto Lauro Guide buscò adquirir para una fiesta intentando ser Batman pero cuentan que el presupuesto le dio para disfrazarse de Mano santa. Mirà vos!! DILATAR: La intenciòn de correr en Fedenor por parte de los pilotos disidentes de otràs categorìas ve como se va dilantando su llegada al lugar elegido por diferentes cuestiones legales que llevan su tiempo y la peticiòn de las categorìas con cartas de por medio complica màs aùn el final de este cambio que los interesados deseaban realizar. En principio se sumaràn a la Clase 850 cc de la misma Federaciòn. PREOCUPADO: El riojano Dario Arcos que viene siendo un gran protagonista en el mundo del motocross a nivel nacional con atención de su moto en nuestra ciudad está preocupado por el futuro campeonato argentino dado que arrancan en Achira en la provincia de Córdoba pero no está claro si continúa y qué manera. GANADORES: La categoría Alma viene de arrancar su campeonato en el autódromo de Dolores donde los ganadores fueron en clase dos: Leandro Cracco, TC 1100 Ernesto Sanchez, clase tres: en TC 1100: Gabriel Roldan y en Promocional Lavinia. PODER: Finalmente Alejandro Ferraro pudo correr como navegante de Gerardo Emma en el Rally Mar y Sierra que mas allá del resultado el ex piloto de karting continúa en la alta competencia. CONTINUIDAD: El retorno al motocross por parte de Diego Lacognata tendrá continuidad en la presente temporada aunque no descartó que alguna de ellas no sea de la partida. FEDENOR: Las categorías que nuclea dicha Federación visitan el autódromo de Arrecifes en este fin de semana con todas sus categorías. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TC PICK-UP: Las camionetas encara este fin de semana una nueva carrera del Torneo en tierras pampeanas donde televisa desde las 11 hs la TV pública a través del programa ACTC Media TV. CAER: No muchos se enteraron que Antonio Toledo cuando ya terminaba la carrera en Dolores y su hijo Damian iba al podio comenzó a gritar y saltar hasta que se cayó de la tribuna y quedó mas golpeado que el auto del nene. No probaste con volar Colibri? CONTAR: Cuentan que después de mucho tiempo Juan Manuel Acosta dio una nota para la TV donde contó muchas cosas de su relación con el mundo de los ciclomotores donde el popular "Pipi" hasta habló de los campeonatos ganados. TC BONAERENSE: La categoría se llega hasta el autódromo de Dolores para realizar otra fecha del campeonato con todas sus clases comenzando desde las 10 hs con su espectáculo. PUESTO: Tras la carrera en Dolores el campanense Gastón Fernandez en la Clase TC 1100 de la categoría Alma donde con la motorización de Casasco finalizó en el puesto octavo de la final el mismo puesto que logró en la serie. ASEGURAR: Darío Laccette está entusiasmado con su segundo puesto en la clase GTA del Regional y ya aseguró que va a pelear el campeonato porque cuenta con un gran equipo y el no se olvidó de nada a la hora de correr. MANTENER: En el cumpleaños de Ilarrigui estuvieron los amigos y familiares del piloto de karting y Rally quien a los postres dejo entrever que solo seguirá en la categoría Kart Plus porque el presupuesto no le alcanza para mantener el equipo que utiliza en el Rally. La gente que es mala y comenta!

Rincón Tuerca

