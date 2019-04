La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Obreros de Titania paralizaron ambas plantas por el despido de 13 compañeros







Además, realizaron un piquete en la intersección de las avenidas Yrigoyen y 6 de Julio. Delegados de la UOM aseguran que la empresa tiene carga de trabajo. Obreros de Titania paralizaron las dos plantas productivas que la empresa tiene en la ciudad tras confirmarse el despido de 13 trabajadores. También realizaron un piquete en la intersección de las avenidas Yrigoyen y 6 de julio. El conflicto entre Titania y sus operarios -agrupados en la Unión Obrera Metalúrgica - comenzó a principios de marzo, cuando la compañía de la familia Rivero anunció que echaba a 13 trabajadores, todos con más de una decena de años de antigüedad. En ese momento, el Ministerio de Trabajo interpuso una serie de conciliaciones obligatorias que vencieron la semana pasada, cuando la empresa hizo efectivas las desvinculaciones. Ayer en el acampe, delegados metalúrgicos cuestionaron la actitud de Titania: aseguraron que tiene carga de trabajo y denunciaron que lo que sus accionistas quieren es "quitarle fuerza" al sindicato. "Nos encontramos con 13 despedidos que tienen algunos más de 22 años de trabajo. La empresa aduce que no quiere tenerlos más siendo que tiene trabajo. Estamos tratando de solucionar los problemas para que los compañeros vuelvan a trabajar porque para nosotros es injusto lo que están haciendo", expresó Miguel Sánchez, uno de esos delegados. Según Sánchez, durante las semanas que duró la conciliación obligatoria la UOM trató "de negociar con la empresa, algo que no se pudo hacer en ningún momento". Por el contrario -y siempre de acuerdo al representante sindical- la única oferta de Titania es la desvinculación con el 80 por ciento de indemnización en cuatro cuotas, porque "dicen que no tienen plata para pagar los despidos". "La empresa tiene laburo. Más adelante suponemos que también. Para mi es una estrategia para meter después más contratados y quitarle fuerza al gremio", arriesgó Sánchez. Marcelo Apablaza, otro de los delegados de Titania, remarcó que en la compañía "hay laburo" y, como Sánchez, sostuvo que sus dueños pretenden "tomar gente contratada". "Es más: tiene gente con contrato que los está renovando y quiere echar a la gente con 22 años de antigüedad. Queremos que los compañeros entren al puesto de trabajo, es lo único que pedimos", manifestó. Titania es una fundición eléctrica de metales y aleaciones para la fabricación de diferente tipo de piezas industriales. Está en la ciudad desde el año 1979. Las demandas de la UOM consisten en la restitución en los puestos de trabajo de los 13 despedidos y que, de ser necesaria, la restructuración arranque por los contratos temporales y privilegie a quienes tienen más años de antigüedad y familia esperándolos en la casa.

Las negociaciones encaradas en la mesa del Ministerio de Trabajo no rindieron sus frutos.





El gremio denunció que Titania pretende pagar las indemnizaciones al 80 por ciento y en cuatro cuotas.





Los compañeros de los despedidos, con el apoyo de UOM Campana, bloquearon la entrada a la planta Titania





El sorpresivo piquete se realizó en la intersección de las avenidas Yrigoyen y 6 de Julio en reclamo de 13 despidos en la planta Titania

#Dato un nuevo reclamo por los 13 despedidos de Titania se hizo escuchar en la barrera del cruce de Av. Hipólito Yrigoyen y Larrabure. Los representantes gremiales piden la reincorporación de los trabajadores que tienen mas de 10 años de antigüedad. pic.twitter.com/zs58bDKbuu — Daniel Trila (@dantrila) 9 de abril de 2019 #Dato Esta mañana la Av. 6 de julio estuvo cortada desde las 7 a las 10 hs. Otro piquete por reclamos gremiales de trabajadores de Titania en la barrera de Hipólito yrigoyen y Larrabure. Larga fila de 47 camiones damnificados detenidos hasta Av Perón y muchos más hasta el puente. pic.twitter.com/42G298IwEf — Daniel Trila (@dantrila) 8 de abril de 2019

