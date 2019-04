La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Abuela atropellada en la Sarmiento







Fue en la mañana de ayer. Una moto se la llevó por delante cuando cruzaba el semáforo. Una abuela de 70 años de edad fue embestida por una moto en Sarmiento al 600. El hecho sucedió ayer por la mañana, cuando una motocicleta Honda XR aguardaba en un semáforo en rojo. La mujer, que cruzaba por la avenida, fue envestida tras el cambio a luz amarilla. Debió ser trasladada al Hospital Municipal San José con un golpe en una de sus rodillas. En tanto, el motociclista sufrió un golpe en una mano. En el operativo de emergencia participaron efectivos médicos del SAME y Policía bonaerense.

La abuela es trasladada por personal médico del SAME mientras mira la moto que la embistió.

#Ahora choque en Sarmiento al 660. Abrió el semáforo y avanzó una moto, una abuela de 70 años cruzó a mitad de cuadra y fue embestida por la Honda XR. Presente el móvil zona 5 de CP y el móvil SAME que la trasladó al hospital con golpe en la rodilla. El joven golpe en la ️ pic.twitter.com/pi2hOYA8Nz — Daniel Trila (@dantrila) 8 de abril de 2019

