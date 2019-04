La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Rubén Romano:

"El descontento de la gente es grande. Pero sabemos que hay otro camino posible"







El representante de la oposición visitó el barrio Lubo, donde dialogó con los vecinos y realizó una recorrida por algunos comercios barriales. "La gente siente que les han arrebatado sus posibilidades. Este proyecto viene a unir a todos los que han quedado al margen de este Gobierno, y necesitan una alternativa para construir juntos la ciudad que nos merecemos" aseguró. Tarifas cada vez más caras, los precios por las nubes, y la falta de empleo, son los temas que en sus recorridas habituales, el principal referente de la alternativa opositora recoge de boca de los propios damnificados. Rubén Romano volvió a caminar el barrio Lubo, en donde conversó con vecinos y comerciantes. "Cada barrio que visitamos, nos deja una enseñanza. Y nuestro proyecto parte de escuchar los problemas de la gente, y desde allí, poder elaborar y contarles nuestras propuestas para vivir mejor" asegura el Concejal Romano, quien estuvo acompañado por Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana, e integrantes de su equipo técnico. "Sin dudas que la crisis económica se pone por delante de cualquier reclamo, porque afecta la vida de todos directamente. Las tarifas impagables, los sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes y aquellos que perdieron su trabajo o no pueden conseguir alguno, sobreviven gracias a la solidaridad. También hemos recibido numerosos reclamos por la falta de mantenimiento y la infraestructura barrial, desde hace mucho tiempo. Saben los vecinos, igualmente, que en este año electoral los van a llenar de adornos y parches, por cosas que no resolvieron en cuatro años. Pero eso tiene que ver con viejas prácticas que queremos erradicar, porque creo que hay que transformar esta realidad que nos duele de manera definitiva, y debemos estar unidos en la construcción de una ciudad para todos". Romano habló con varios comerciantes del barrio, quienes le expresaron las dificultades para subsistir debido a la caída en las ventas. "Preocupa que lo que se ha dejado de vender sea leche, o pan. No hablamos de gaseosas ni golosinas. No es casualidad que en este barrio y sus aledaños, existan los principales merenderos y comedores comunitarios de la ciudad" señaló el edil. Y en su jornada por el Barrio Lubo, el Dr. Rubén Romano también se acercó hasta el B° Dignidad, visitando a Iván y Jenifer, una pareja muy joven que a pulmón y mucho esfuerzo sueña con construir su hogar. "El problema habitacional es muy serio. Y el sueño del techo propio se derrumba ante la pesadilla que significa poder comprar alimentos, pagar los servicios, o costear un tratamiento médico. Duele ver como la gente siente que les han arrebatado sus posibilidades. Este proyecto viene a unir a todos los que han sido olvidados por este Gobierno, y necesitan una alternativa para construir juntos la ciudad que nos merecemos. El descontento de la gente es grande. Pero sabemos que hay otro camino posible" concluyó.

Los comercios barriales aseguran que el consumo de alimentos ha caído.





Romano visitó a Iván y Jenifer, quienes sueñan con poder construir su hogar. “El problema habitacional es muy serio" dijo el dirigente.





En sus clásicas recorridas, Rubén Romano escucha y dialoga con los vecinos.



