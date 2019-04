Una distinción internacional

Rita García fue distinguida durante la 2da. Cumbre internacional de Mujeres por la Paz. La titular de Infancia Robada Campana recibió el Premio Internacional "Grandes Mujeres 2019" que otorga la Federación Mundial Grandes Mujeres Maestras.

Fue el pasado 11 de marzo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La "2da. Cumbre de Mujeres por la paz" contó con disertantes y personalidades de América, Europa y Asia; quienes durante el encuentro disertaron sobre la problemática de la mujer en el mundo.

La organización que la activista local preside, Infancia Robada Campana, recibió además la Bandera de la Cadena Mundial para la Paz "con el fuerte compromiso de seguir luchando con amor y paz", según indicó la propia Rita García, ahora embajadora de esta misión.

"Me siento muy orgullosa –comentó- de haber recibido estas distinciones por mi trabajo como embajadora de la paz en la concientización y sensibilización de los Derechos Humanos en Niñez y Género. No puedo describir con palabras, en esos momentos se siente una emoción tan grande e inexplicable en el alma y me dan fuerzas para seguir adelante. Solo soy una simple mujer que lucha día a día por los derechos de los más vulnerables, la niñez, la mujer y también los adultos mayores".

Vecina de Campana, Rita García tiene 57 años. Es madre de tres hijos y abuela de 7 nietos, es docente y cuenta con múltiples estudios, entre ellos. Oratoria, Locución, Educación Sexual Integral, Educación Emocional en todos los niveles, Neurociencias, Neurosicoeducador, Maestra especializada en adultos y adolescentes, Medio Ambiente, Técnicas legislativas, Diplomada en gestión y organización en políticas públicas, Especialista en Educación, Políticas Públicas y Derechos del Niño. También, asisto en forma continua a congresos, simposios, seminarios, y jornadas locales e internacionales vinculadas a las temática de género, suicido, derechos del niño afines. "Sólo aspiro a dejar dejo mi huella, para que otras mujeres la profundicen", concluye.