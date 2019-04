La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Primera B Nacional:

También fue superado por Independiente Rivadavia de Mendoza. Y los resultados del domingo complicaron más sus chances de clasificación al Reducido, aunque si vence el domingo a Gimnasia de Jujuy como local podría llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. Anoche, al cierre de esta edición culminaba la 23ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Primera B Nacional con los duelos Santamarina vs Platense y Quilmes vs Nueva Chicago. Y si bien el Calamar está en la pelea por ingresar al Reducido, Villa Dálmine ya tenía ayer un panorama claro de la situación en la que quedó después de la derrota frente a Defensores de Belgrano. En ese sentido, el Violeta (que ya aseguró su permanencia en la categoría) cedió un lugar más: ahora se ubica ahora en la 12ª posición con 31 puntos, dado que Independiente Rivadavia de Mendoza venció 1-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn y llegó a las 32 unidades. Sin embargo, ése no fue el único resultado inconveniente para las aspiraciones del equipo de nuestra ciudad que se dio el domingo: es que Central Córdoba de Santiago del Estero venció 2-1 a Temperley, mientras que Gimnasia de Mendoza le dio vuelta el partido a Gimnasia de Jujuy y consiguió su primera victoria de la temporada como visitante al superarlo 2-1. Así, ahora, estos dos conjuntos llegaron a los 35 puntos y se alejaron de Villa Dálmine (quedaron a cuatro de distancia). De cualquier manera, los dirigidos por Walter Nicolás Otta saben que para seguir con chances reales de clasificar al octogonal por el segundo ascenso deben vencer a Gimnasia de Jujuy en el partido que se jugará este domingo desde las 16 horas en el estadio de Mitre y Puccini por la anteúltima fecha. Para ese duelo, el DT sumó una nueva baja: Nicolás Sansotre llegó a la quinta amarilla y no estará disponible ante el Lobo jujeño. Tampoco podrá jugar Matías Ballini (el capitán se recupera del desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió ante Arsenal), mientras que Juan Ignacio Alvacete está en duda (todavía está en rehabilitación de su desgarro). Y además de esa victoria propia, el Violeta también esperará, especialmente, por otros dos resultados en la próxima fecha: que Ferro Carril Oeste (queda libre en la última jornada) derrote a Brown de Adrogué y que Olimpo le gane en Bahía Blanca a Independiente Rivadavia de Mendoza (ambos encuentros se disputarían el sábado). Con esos resultados, Villa Dálmine se aseguraría llegar al duelo frente a Santamarina en Tandil dependiendo de sí mismo. Después, en esa última fecha podrían darse múltiples escenarios en este apasionante final que ofrece el campeonato de la Primera B Nacional. RESULTADOS FECHA 23 Arsenal 2-0 Agropecuario, Deportivo Morón 1-0 Olimpo, Instituto 1-1 Almagro, Chacarita 1-0 Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano 2-1 Villa Dálmine, Sarmiento 2-2 Ferro Carril Oeste, Mitre (SdE) 2-1 Los Andes, Temperley 1-2 Central Córdoba (SdE), Gimnasia (J) 1-2 Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia. Anoche jugaban: Santamarina vs Platense y Quilmes vs Nueva Chicago. PROGRAMACIÓN FECHA 24 Aunque todavía no fue oficializada, la programación de la próxima jornada sería la siguiente: -Sábado: Los Andes vs Chacarita (15.30), Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (16.00), Olimpo vs Independiente Rivadavia (16.00) y Almagro vs Temperley (17.05). -Domingo: Platense vs Instituto (15.30), Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (16.00), Guillermo Brown vs Quilmes (16.00), Agropecuario vs Defensores de Belgrano (16.00), Gimnasia de Mendoza vs Santamarina (16.30) y Central Córdoba vs Mitre (17.30). -Lunes: Nueva Chicago vs Sarmiento (15.35) y Atlético Rafaela vs Deportivo Morón (21.05).

NICOLÁS SANSOTRE LLEGÓ A LA QUINTA AMARILLA EN EL PARTIDO FRENTE A DEFENSORES DE BELGRANO Y SERÁ BAJA ANTE GIMNASIA (J).



